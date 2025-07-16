Водители нашли загадочный шнур в багажнике авто: зачем он нужен

В багажниках некоторых автомобилей находится загадочный трос, о существовании которого знают лишь единицы.

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Зачем в багажнике авто нужен шнур / Коллаж: Главред, фото: pexels? Interia Motoryzacja

Вы узнаете:

Для чего предназначен шнур в багажнике

Какого цвета этот трос

В автомобиле есть немало предметов, о существовании которых не знают даже водители со стажем. Например, в багажнике некоторых авто лежит загадочный трос. Оказывается, он очень важен и может спасти водителя во время неприятной ситуации. Главред решил выяснить, зачем нужен шнур в багажнике.

Заправка автомобиля - привычное дело для водителей, но иногда возникают трудности, например, с доступом к топливному баку. Чаще всего подобная проблема возникает именно зимой, когда замок бака "замерзает". Также лючок не откроется, если туда попала грязь, вследствие чего может повредиться один из компонентов.

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Как выяснилось, крышку топливного бака можно с легкостью открыть с помощью одного простого трюка, пишет Interia Motoryzacja. Для этого стоит заглянуть в багажник автомобиля, где есть скрытый рычаг или трос. Он может быть красного цвета, но может быть и серого, например.

Искать нужно шнур только с той же стороны, что и топливный бак. Механизм аварийного открывания топливного бака обычно находится под мягкой боковой панелью или пластиковой сервисной крышкой.

Когда вы наконец найдете его - просто потяните за него, чтобы лючок топливного бака открылся. После этого автомобиль можно заправлять в обычном режиме.

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Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

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