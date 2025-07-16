Водители нашли загадочный шнур в багажнике авто: зачем он нужен

Вы узнаете:
- Для чего предназначен шнур в багажнике
- Какого цвета этот трос
В автомобиле есть немало предметов, о существовании которых не знают даже водители со стажем. Например, в багажнике некоторых авто лежит загадочный трос. Оказывается, он очень важен и может спасти водителя во время неприятной ситуации. Главред решил выяснить, зачем нужен шнур в багажнике.
Заправка автомобиля - привычное дело для водителей, но иногда возникают трудности, например, с доступом к топливному баку. Чаще всего подобная проблема возникает именно зимой, когда замок бака "замерзает". Также лючок не откроется, если туда попала грязь, вследствие чего может повредиться один из компонентов.
Как выяснилось, крышку топливного бака можно с легкостью открыть с помощью одного простого трюка, пишет Interia Motoryzacja. Для этого стоит заглянуть в багажник автомобиля, где есть скрытый рычаг или трос. Он может быть красного цвета, но может быть и серого, например.
Искать нужно шнур только с той же стороны, что и топливный бак. Механизм аварийного открывания топливного бака обычно находится под мягкой боковой панелью или пластиковой сервисной крышкой.
Когда вы наконец найдете его - просто потяните за него, чтобы лючок топливного бака открылся. После этого автомобиль можно заправлять в обычном режиме.
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Об источнике: Interia Motoryzacja
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