Скрытый "подарок" от полиции: как видеорегистратор может привести к штрафу

Придерживайтесь требований ПДД при монтаже видеорегистратора, чтобы обеспечить безопасность и не получить штраф.

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Правильно прокладывайте провода от видеорегистратора, чтобы они не мешали обзору и не стали причиной штрафа. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Какие места крепления вызывают штрафы

Как избежать нарушений из-за проводов устройства

Автомобильный видеорегистратор давно стал необходимым аксессуаром для украинских водителей. Он помогает в спорных ситуациях после ДТП, фиксирует нарушения других участников движения и часто является доказательством перед правоохранителями. Однако неправильная установка устройства может привести к штрафу.

По словам патрульного полицейского в комментарии изданию "Твоя машина", правила дорожного движения запрещают эксплуатацию авто, если предметы ограничивают обзор в зоне работы стеклоочистителей.

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"Часто водители крепят регистраторы по центру лобового стекла, что ухудшает обзор и нарушает ПДД. Это является основанием для штрафа по ст.121 КУоАП", - отмечает патрульный.

Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен.

Чтобы избежать проблем, видеорегистратор рекомендуют устанавливать за зеркалом заднего вида или рядом с ним - это не мешает обзору и позволяет качественно записывать дорогу.

Кроме самой камеры, внимание следует обратить на правильную укладку проводов. Часто кабель, свисающий через лобовое стекло от прикуривателя, также мешает водителю и является нарушением.

Правильный монтаж видеорегистратора - это не только комфорт, но и соблюдение ПДД, что поможет избежать штрафов и повысит безопасность на дороге.

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что после отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах. Одной из неожиданных причин для штрафа стало изношенное или просроченное запасное колесо.

Кроме того, тысячи украинских водителей даже не подозревают, что им грозит штраф в размере 3400 гривен, ведь они нарушают требования ПДД. Дело в том, что многие не проверяют свои документы. Водители часто думают, что при наличии прав определенной категории они имеют право управлять рядом транспортных средств, которые на самом деле относятся к другим группам транспорта.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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