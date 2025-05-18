Водителям готовят сюрприз: Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД

Повторное нарушение ПДД в течение года может стоить водителю до 2550 грн или лишение прав.

https://glavred.info/auto/voditelyam-gotovyat-syurpriz-rada-gotovit-uzhestochenie-shtrafov-na-populyarnoe-narushenie-pdd-10665836.html Ссылка скопирована

Законопроект предусматривает фиксацию нарушений в базе полиции / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда водителя могут лишить прав за повторное нарушение

Почему штраф не обнуляет информацию о проступке

Что заставило депутатов принять более жесткие правила

В Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.

"За нарушение правил на светофорах и переходах водителям грозит штраф 1020 грн, а за повторное нарушение - до 2550 грн. В случае систематических рецидивов суд сможет лишить водителя прав на срок до одного года" - говорится в тексте законопроекта №12172. видео дня

Ключевым нововведением станет сохранение информации обо всех нарушениях в единой базе данных полиции. Даже после уплаты штрафа сведения не будут исчезать, что позволит контролирующим органам эффективнее фиксировать рецидивы и влиять на нарушителей.

В парламенте, законопроект имеет высокую вероятность быть принятым в текущую сессию. Полиция активно лоббирует эти изменения, ведь усиление ответственности давно актуально. К тому же, аналогичные меры уже эффективно работают во многих странах Евросоюза, что подтверждает их действенность.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся состава автомобильного топлива. В бензин будет добавляться биоэтанол.

Также известно, что нардепы предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению транспортом (форма №083/о) и ввести электронные медицинские заключения через систему ЕСОЗ, которая будет синхронизирована с Реестром военнообязанных "Оберіг".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред