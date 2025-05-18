Водителям готовят сюрприз: Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД

Вы узнаете:
- Когда водителя могут лишить прав за повторное нарушение
- Почему штраф не обнуляет информацию о проступке
- Что заставило депутатов принять более жесткие правила
В Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.
"За нарушение правил на светофорах и переходах водителям грозит штраф 1020 грн, а за повторное нарушение - до 2550 грн. В случае систематических рецидивов суд сможет лишить водителя прав на срок до одного года" - говорится в тексте законопроекта №12172.видео дня
Ключевым нововведением станет сохранение информации обо всех нарушениях в единой базе данных полиции. Даже после уплаты штрафа сведения не будут исчезать, что позволит контролирующим органам эффективнее фиксировать рецидивы и влиять на нарушителей.
В парламенте, законопроект имеет высокую вероятность быть принятым в текущую сессию. Полиция активно лоббирует эти изменения, ведь усиление ответственности давно актуально. К тому же, аналогичные меры уже эффективно работают во многих странах Евросоюза, что подтверждает их действенность.
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся состава автомобильного топлива. В бензин будет добавляться биоэтанол.
Также известно, что нардепы предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению транспортом (форма №083/о) и ввести электронные медицинские заключения через систему ЕСОЗ, которая будет синхронизирована с Реестром военнообязанных "Оберіг".
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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