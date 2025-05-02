'Светит' большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

Водители рискуют получить штрафы за один вид обуви в жаркую погоду.

https://glavred.info/auto/svetit-bolshoy-shtraf-v-kakoy-obuvi-ne-stoit-saditsya-za-rul-avtomobilya-10661234.html Ссылка скопирована

В какой обуви не стоит садиться за руль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В какой обуви можно садиться за руль

Как выбрать обувь для управления авто

С наступлением теплого времени года многие водители снимают кроссовки и выбирают сандалии или шлепанцы. Однако, садясь за руль в такой обуви, можно получить штраф.

Главред решил разобраться, за вождение в какой обуви можно получить штраф.

видео дня

Почему нельзя садиться за руль в сандалиях

Эксперт по страхованию автомобилей Райдиан Джонс говорит, что может быть трудно понять правила вождения в правильной одежде, обуви и аксессуарах летом, пишет express.co.uk.

"В теплую погоду водители могут тянуться к своим шлепанцам и солнцезащитным очкам, чтобы спастись от жары. Но важно знать, как это может повлиять на ваше вождение. Наше исследование показало, что 16% водителей попадали в аварию или почти попадали в аварию из-за вождения в шлепанцах или в солнцезащитных очках", - подчеркнул эксперт.

По его словам, хотя вождение в определенной обуви или одежде не запрещено законом, если вы попадете в аварию, вам могут предъявить обвинения в неосторожном и невнимательном управлении.

"Это может привести к штрафу в размере 100 фунтов стерлингов (почти 5600 гривен, - ред.). Вот почему вы всегда должны убедиться, что это не влияет на ваши возможности вождения, и что вы всегда имеете полный контроль над своим транспортным средством", - добавил Райдиан Джонс.

Как выбрать обувь для управления авто

Эксперты отметили, что существуют некоторые основные рекомендации, которых участники дорожного движения должны придерживаться при выборе обуви.

По словам специалистов, водители должны убедиться, что их обувь имеет подошву не толще 10 мм.

Обувь также должна обеспечивать достаточное сцепление, чтобы предотвратить соскальзывание ног с педалей и не ограничивать движения лодыжки.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред