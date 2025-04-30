Что означает фигурка рыбки на авто: священник рассказал о 'тайном' значении

Вы узнаете:
- Почему водители клеят значок в форме рыбы на авто
- Как он расшифровывается
На дорогах Украины часто можно заметить автомобили с наклейкой в виде рыбки. Многие используют этот символ как своеобразный оберег.
Главред решил разобраться, с чем связан знак рыбы на авто.
Почему наклейка в форме рыбы считается оберегом
Священник Юлиан Тимчук рассказал, что это схематическое изображение рыбы называется Ихтис и является древнейшим символом христианства.
По его словам, это - древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, составленной из первых букв греческого алфавита. В то же время, само слово Ихтис (Ίχθύς) означает "рыба" в переводе с греческого.
Водители наклеивают этот значок на автомобиль в надежде, что он защитит от неприятностей.
Почему на авто есть наклейка в форме рыбы - видео:
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Кто такой Юлиан Тимчук?
Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.
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