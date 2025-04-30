Что означает фигурка рыбки на авто: священник рассказал о 'тайном' значении

Оказывается, существуют некоторые символы, которые водители считают оберегами.

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Что означает фигурка рыбки на авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему водители клеят значок в форме рыбы на авто

Как он расшифровывается

На дорогах Украины часто можно заметить автомобили с наклейкой в виде рыбки. Многие используют этот символ как своеобразный оберег.

Главред решил разобраться, с чем связан знак рыбы на авто.

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Почему наклейка в форме рыбы считается оберегом

Священник Юлиан Тимчук рассказал, что это схематическое изображение рыбы называется Ихтис и является древнейшим символом христианства.

По его словам, это - древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, составленной из первых букв греческого алфавита. В то же время, само слово Ихтис (Ίχθύς) означает "рыба" в переводе с греческого.

Водители наклеивают этот значок на автомобиль в надежде, что он защитит от неприятностей.

Почему на авто есть наклейка в форме рыбы - видео:

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Кто такой Юлиан Тимчук? Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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