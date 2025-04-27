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Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители

Мария Николишин
27 апреля 2025, 09:20
810
Обгон грузовика - это сложный маневр, который нужно выполнять осторожно.
Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители
Как правильно обгонять грузовики / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Где у грузовика "мертвая зона"
  • Как правильно обгонять грузовики

Для многих водителей встреча с грузовиками на трассе - обычное явление. Однако, мало кто полностью осознает риски, связанные с неправильным обгоном этих транспортных средств.

Главред решил разобраться, как правильно обгонять грузовики.

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Почему обгон грузовика с правой стороны запрещен

По данным Ассоциации грузоперевозок США, около трети всех смертельных столкновений между легковыми автомобилями и грузовиками происходит именно из-за нахождения в так называемых "мертвых зонах" - участках вокруг грузовика, которые водитель не видит из кабины, пишет vnedorozhnik.net.

"Мертвые зоны" грузовика:

  • спереди - до 6 метров от кабины;
  • сзади - до 60 метров позади прицепа;
  • слева - охватывает одну полосу вдоль примерно половины длины прицепа;
  • справа - самая опасная зона, которая охватывает 2-3 полосы на протяжении почти всей длины прицепа.

Именно "мертвая зона" с правой стороны является наиболее опасной. При выполнении правого поворота эта зона дополнительно расширяется на несколько метров вперед, что делает обгон справа крайне рискованным.

Как безопасно обгонять грузовики

  1. Обгоняйте только слева.
  2. Перед маневром убедитесь, что водитель грузовика видит вас.
  3. Сигнализируйте о маневре заранее.
  4. Поддерживайте постоянную скорость во время обгона.
  5. После маневра продолжайте движение с безопасной скоростью.

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