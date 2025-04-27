Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители

Вы узнаете:
- Где у грузовика "мертвая зона"
- Как правильно обгонять грузовики
Для многих водителей встреча с грузовиками на трассе - обычное явление. Однако, мало кто полностью осознает риски, связанные с неправильным обгоном этих транспортных средств.
Главред решил разобраться, как правильно обгонять грузовики.
Почему обгон грузовика с правой стороны запрещен
По данным Ассоциации грузоперевозок США, около трети всех смертельных столкновений между легковыми автомобилями и грузовиками происходит именно из-за нахождения в так называемых "мертвых зонах" - участках вокруг грузовика, которые водитель не видит из кабины, пишет vnedorozhnik.net.
"Мертвые зоны" грузовика:
- спереди - до 6 метров от кабины;
- сзади - до 60 метров позади прицепа;
- слева - охватывает одну полосу вдоль примерно половины длины прицепа;
- справа - самая опасная зона, которая охватывает 2-3 полосы на протяжении почти всей длины прицепа.
Именно "мертвая зона" с правой стороны является наиболее опасной. При выполнении правого поворота эта зона дополнительно расширяется на несколько метров вперед, что делает обгон справа крайне рискованным.
Как безопасно обгонять грузовики
- Обгоняйте только слева.
- Перед маневром убедитесь, что водитель грузовика видит вас.
- Сигнализируйте о маневре заранее.
- Поддерживайте постоянную скорость во время обгона.
- После маневра продолжайте движение с безопасной скоростью.
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