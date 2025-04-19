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Почему нельзя класть ноги на панель в авто: стоит знать каждому

Мария Николишин
19 апреля 2025, 14:09
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Некоторые привычки во время поездки в автомобиле могут иметь серьезные последствия.
Почему нельзя класть ноги на панель в авто: стоит знать каждому
Что не стоит делать в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно сидеть во время поездки в авто
  • Какие привычки в авто могут быть опасными

Пожалуй, у каждого человека есть бессознательные привычки, от которых он пытается избавиться. Одна из них - это поставить ноги на приборную панель в автомобиле. Однако, это может быть опасно.

Главред решил разобраться, почему запрещено ставить ноги на панель авто.

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Что произойдет, если ставить ноги на панель авто во время поездки

Как пишет SlashGear, это привычка может привести к тяжелым травмам, если автомобиль попадет в ДТП.

В частности, стоит помнить, что подушки безопасности срабатывают с невероятной скоростью до 354 км/ч. Это означает, что даже небольшое неправильное расположение тела пассажира, например, с ногами на панели, может привести к тяжелым травмам.

Также неправильное положение тела не только повышает риск травм из-за подушки безопасности, но и снижает эффективность ремней безопасности. В случае аварии ремень не сможет надежно удержать пассажира, что может привести к тяжелым последствиям.

Кроме того, пассажир не будет готов быстро реагировать на ситуацию, что усложнит ситуацию во время ДТП.

Для обеспечения максимальной безопасности во время поездки важно соблюдать правильную позу. Специалисты советуют сидеть ровно, держа ноги на полу на расстоянии 25-30 см от панели приборов. Это позволяет системам безопасности работать на полную мощность и минимизирует риск получения тяжелых травм в случае ДТП.

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