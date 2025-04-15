Что означает бело-зеленый дорожный знак с велосипедом: водителям следует знать

Со временем дорожных знаков может становиться больше, что может запутать даже опытных водителей.

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Бело-зеленый дорожный знак на дорогах / коллаж: Главред, фото: pixabay, bussgeldkatalog.org

Вы узнаете:

О чем информирует бело-зеленый дорожный знак

В каких странах он распространен

Во многих странах для людей, путешествующих на велосипеде на большие расстояния были разработаны веломагистрали, которые обозначаются особым дорожным знаком.

Однако, многие участники дорожного движения все еще имеют проблемы с толкованием его значения, пишет Главред со ссылкой на Interia.

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Где устанавливают зеленый дорожный знак с велосипедом

Особую популярность магистрали для велосипедистов приобрели в странах, где велосипед является одним из массовых средств передвижения - в Германии, Дании или Нидерландах.

В этих странах можно найти специально разработанные велосипедные маршруты. Обычно они соединяют пригород с центром, облегчая ежедневные поездки на работу или учебу.

Штраф за выезд на веломагистраль

В Германии автомагистрали обозначены знаком 350.1, который изображает белый велосипед и две белые полосы на зеленом фоне.

Любое нарушение в отношении велосипедистов может привести к большим взысканиям. Например, выезд на этот маршрут влечет за собой штраф 100 евро. А если поведение водителей приведет к опасной ситуации, наказание может быть гораздо строже.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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