Догадываются единицы: что означает кнопка с буквой "А" на панели в авто

Секретная кнопка сохранит ваш двигатель и уменьшит расход топлива.

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Для чего предназначена кнопка с буквой "А" на панели / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Reddit

Вы узнаете:

Как продлить жизнь двигателя

Как сэкономить расход топлива

Современные автомобили оснащены большим количеством клавиш и функций на приборной панели, что может сбивать с толку даже опытных водителей. Одной из таких кнопок является "A off", которая часто вызывает вопросы у владельцев авто. Главред выяснил, за что отвечает эта загадочная кнопка в салоне авто.

На портале Reddit один из пользователей спросил: "Что означает эта кнопка A off?".

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В комментариях ему ответили, что эта функция автоматически выключает и включает двигатель во время коротких остановок, например, на светофорах, чтобы снизить расход топлива и выбросы.

Нажатие на кнопку "A off" позволяет водителю деактивировать эту опцию, и двигатель продолжает работать без перерыва во время остановок, передает Express.co.uk.

"Кнопка "A-off", что обычно имеет вид буквы "A", с полукруглой стрелкой, управляет функцией автоматического запуска/остановки двигателя. Эта система предназначена для выключения двигателя, когда автомобиль не движется, и повторного запуска, когда вы снова готовы ехать", - пояснили в комментариях.

Однако этой функцией не стоит злоупотреблять. Некоторые механики предупреждают, что частые циклы запуска и остановки могут создавать дополнительную нагрузку на двигатель, аккумулятор и стартер.

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