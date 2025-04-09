Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

Автоэксперт рассказал, почему загорается индикатор температуры двигателя, каковы его возможные причины и как избежать перегрева и дорогостоящего ремонта.

https://glavred.info/auto/pochemu-zagoraetsya-indikator-temperatury-dvigatelya-chastaya-oshibka-voditeley-10654595.html Ссылка скопирована

Почему горит значок температуры двигателя - причины перегрева двигателя / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Почему горит значок температуры двигателя

Что является причиной загорания индикатора температуры двигателя

Какая лампочка загорается при перегреве двигателя

Игнорирование одного из наименее известных индикаторов на приборной панели может привести к серьезным проблемам с двигателем и дорогостоящему ремонту. По словам автоэксперта Габриэля Гембльтона из компании Gold Label Car Care, символ в виде термометра с волнистыми линиями, сигнализирующий о перегреве или проблемах с охлаждением двигателя, не следует оставлять без внимания. Своевременное реагирование на эту лампочку может уберечь водителя от поломки в неудобный момент, например, посреди оживленного трафика, сообщает Express.

Главред выяснил, почему может перегреваться двигатель и, что делать если мотор автомобиля перегрелся.

видео дня

Какой индикатор на приборной панели предупреждает о повышении температуры двигателя - как выглядит знак перегрева двигателя

"Если этот сигнал загорается, это означает, что двигатель перегревается, а игнорирование этого сигнала может привести к поломке и дорогостоящему ремонту. Высокая температура или красный индикатор означает, что двигатель перегревается. Если индикатор загорается, это означает, что двигатель перегревается. Игнорирование этого предупреждения может привести к тому, что водители окажутся в затруднительном положении и столкнутся с необходимостью дорогостоящего ремонта. Пар из подкапотного пространства или запах гари также указывают на перегрев, даже если предупредительная лампочка не горит, и на них следует немедленно обратить внимание", - добавил он.

Почему горит индикатор температуры двигателя - как часто нужно менять антифриз

Автоэксперт Габриэль Гемблетон объясняет, что основной причиной перегрева двигателя часто является низкий уровень охлаждающей жидкости. Он рекомендует регулярно проверять и доливать антифриз, поскольку со временем его свойства ухудшаются. Чтобы сохранить эффективную защиту от коррозии и перегрева, охлаждающую жидкость следует менять каждые три-пять лет.

Также эксперт отмечает, что утечки антифриза - распространенное явление, которое необходимо устранить до повторной заправки, чтобы избежать дальнейших проблем с двигателем.

В критических ситуациях воду можно использовать как временную замену, однако она не обеспечивает надлежащей защиты. Вода может вызвать коррозию, способствовать перегреву и даже замерзанию при низких температурах, что грозит повреждением двигателя.

Какие признаки перегрева двигателя - можно ли ехать с горящим индикатором температуры двигателя

Гемблетон также советует обращать внимание на необычные звуки из-под капота - стук или цоканье могут свидетельствовать о перегреве. Если же двигатель перегрелся, эксперт рекомендует сохранять спокойствие, остановиться в безопасном месте и немедленно выключить двигатель.

"Дайте ему остыть по крайней мере 30 минут, прежде чем что-то проверять. Если появился пар или дым, не открывайте крышку радиатора сразу, поскольку система находится под давлением и может вызвать ожоги. Подождите, пока он полностью остынет, прежде чем проверять уровень охлаждающей жидкости", - резюмировал эксперт.

Вам также может быть интересно:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред