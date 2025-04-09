Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

Юрий Берендий
9 апреля 2025, 19:57
245
Автоэксперт рассказал, почему загорается индикатор температуры двигателя, каковы его возможные причины и как избежать перегрева и дорогостоящего ремонта.
Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей
Почему горит значок температуры двигателя - причины перегрева двигателя / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Почему горит значок температуры двигателя
  • Что является причиной загорания индикатора температуры двигателя
  • Какая лампочка загорается при перегреве двигателя

Игнорирование одного из наименее известных индикаторов на приборной панели может привести к серьезным проблемам с двигателем и дорогостоящему ремонту. По словам автоэксперта Габриэля Гембльтона из компании Gold Label Car Care, символ в виде термометра с волнистыми линиями, сигнализирующий о перегреве или проблемах с охлаждением двигателя, не следует оставлять без внимания. Своевременное реагирование на эту лампочку может уберечь водителя от поломки в неудобный момент, например, посреди оживленного трафика, сообщает Express.

Главред выяснил, почему может перегреваться двигатель и, что делать если мотор автомобиля перегрелся.

видео дня

Какой индикатор на приборной панели предупреждает о повышении температуры двигателя - как выглядит знак перегрева двигателя

"Если этот сигнал загорается, это означает, что двигатель перегревается, а игнорирование этого сигнала может привести к поломке и дорогостоящему ремонту. Высокая температура или красный индикатор означает, что двигатель перегревается. Если индикатор загорается, это означает, что двигатель перегревается. Игнорирование этого предупреждения может привести к тому, что водители окажутся в затруднительном положении и столкнутся с необходимостью дорогостоящего ремонта. Пар из подкапотного пространства или запах гари также указывают на перегрев, даже если предупредительная лампочка не горит, и на них следует немедленно обратить внимание", - добавил он.

Почему горит индикатор температуры двигателя - как часто нужно менять антифриз

Автоэксперт Габриэль Гемблетон объясняет, что основной причиной перегрева двигателя часто является низкий уровень охлаждающей жидкости. Он рекомендует регулярно проверять и доливать антифриз, поскольку со временем его свойства ухудшаются. Чтобы сохранить эффективную защиту от коррозии и перегрева, охлаждающую жидкость следует менять каждые три-пять лет.

Также эксперт отмечает, что утечки антифриза - распространенное явление, которое необходимо устранить до повторной заправки, чтобы избежать дальнейших проблем с двигателем.

В критических ситуациях воду можно использовать как временную замену, однако она не обеспечивает надлежащей защиты. Вода может вызвать коррозию, способствовать перегреву и даже замерзанию при низких температурах, что грозит повреждением двигателя.

Какие признаки перегрева двигателя - можно ли ехать с горящим индикатором температуры двигателя

Гемблетон также советует обращать внимание на необычные звуки из-под капота - стук или цоканье могут свидетельствовать о перегреве. Если же двигатель перегрелся, эксперт рекомендует сохранять спокойствие, остановиться в безопасном месте и немедленно выключить двигатель.

"Дайте ему остыть по крайней мере 30 минут, прежде чем что-то проверять. Если появился пар или дым, не открывайте крышку радиатора сразу, поскольку система находится под давлением и может вызвать ожоги. Подождите, пока он полностью остынет, прежде чем проверять уровень охлаждающей жидкости", - резюмировал эксперт.

Вам также может быть интересно:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто двигатели двигатель автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

21:22Фронт
155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:43Война
Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:40Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Последние новости

21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

Реклама
19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

19:14

"Не медлите": Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

19:12

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

19:10

США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампамнение

19:06

Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

18:51

Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цветВидео

18:43

Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчасВидео

18:38

Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

Реклама
18:22

РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

18:22

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивитВидео

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

16:30

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в пленВидео

16:21

Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителейВидео

16:11

Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

16:11

Цена полетит вниз: эксперт ответил, когда в Украине подешевеет бензин

16:03

"Золотой куш" с неба: апрель приготовил приятные сюрпризы для ТОП-4 знаков

15:57

Трамп может договорится с Путиным: появился тревожный прогноз

15:56

Европа боится ослабления обороны НАТО на фоне угроз США - СМИ

Реклама
15:49

Цена на лекарства формируется не в аптеках, а у производителей, - экономист

15:43

"Ходячий скелет": дети Анджелины Джоли бьют тревогу

15:36

Забрала детей и маму и выехала из страны: где сейчас третья жена Тигипко

15:35

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

15:19

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" бананВидео

15:04

Деньги на ветер: эксперты назвали ТОП-3 кроссовера, которые постоянно ломаются

14:53

Группа украинцев может получить почти по 11 тысяч гривен: кто в списке

14:50

Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

14:37

Водители будут удивлены: что на самом деле означает логотип Volkswagen

14:32

ВСУ отодвигают линию обороны: аналитик сообщил об успехе на Белгородщине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять