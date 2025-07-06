Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

У Украины уже появились такие технологии, которых ни у кого нет, сказал Георгий Тихий.

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Украина не уступит в вопросе ограничений по обороне - МИД / Коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скриншот YouTube

Главное из заявления Тихого:

Украина не пойдет на уступки по вопросам Вооруженных сил

Никто не будет диктовать Украине ограничения по оборонному комплексу

Украина не уступит в вопросе военной поддержки со стороны Запада

Украина ни в коем случае не пойдет на уступки стране-агрессору России в вопросе ограничения своей обороноспособности. Киев не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах деятельности Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и военной поддержки со стороны государств-партнеров. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров", - рассказал спикер МИД в рамках подкаста Ґрунт з Нотевським. видео дня

По его словам, даже в условиях, когда среди стран НАТО нет консенсуса относительно евроатлантического будущего Украины, никто не будет диктовать Киеву какие-либо ограничения в оборонной сфере.

Украина продолжает работать над усилением своего оборонно-промышленного комплекса.

"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах - это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого", - подчеркнул Георгий Тихий.

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Как сообщал Главред, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Российский президент заявил, что Москва требует для мира "устранение первопричин украинского кризиса" (под этим россияне называют так называемые демилитаризацию, денацификацию, внеблоковый и нейтральный статус Украины, - ред.) и, мол, признания территориальных "реалий".

После этого Макрон позвонил президенту Украины Зеленскому. Французский глава государства рассказал коллеге подробности разговора с Путиным. Согласно источникам журналистов, Путин в рамках разговора показал, что не собирается завершать войну.

Украина стремится к справедливому завершению войны, чтобы Путин не получил ни клочка украинской территории, подчеркивал Владимир Зеленский. Нужен длительный мир, для запуска которого нужно договориться о прекращении огня.

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О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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