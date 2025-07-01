Макрон впервые за три года поговорил с Путиным: Кремль сделал заявление об Украине

Путин назвал свои так называемые условия для завершения войны.

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Макрон впервые с 2022 года поговорил с Путиным и услышал от него привычную кремлевскую пропаганду об Украине / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

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Макрон и Путин намерены говорить и в дальнейшем

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые с сентября 2022 года поговорил с руководителем Кремля Владимиром Путиным. Глава страны-оккупанта России разразился очередной пропагандой об Украине и ультимативными "требованиями" по завершению российско-украинской войны.

Как сообщили в Кремле, лидеры двух государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну РФ против Украины. В канцелярии Путина заявили, что разговор "носил содержательный характер".

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В Елисейском дворце подтвердили разговор Макрона и Путина. Они говорили более двух часов. Обсуждали российско-украинскую войну и ядерную программу Ирана.

Путин разразился пропагандой об Украине

В частности, Путин обвинил Запад в том, что Россия напала на Украину, а теперь, дескать, затягивает военные действия.

"При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - цитирует его администрация президента РФ.

Макрон решительно за Украину

Президент Франции Макрон вновь подчеркнул, что официальный Париж всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал Путина начать реальные переговоры о мире.

"Президент [Эммануэль Макрон] подчеркнул непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал как можно быстрее установить режим прекращения огня и начать переговоры", - рассказали журналистам Суспільне в Елисейском дворце.

"Условия" России

Кроме того, Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от ультимативных требований, которые включают "признание" оккупированных территорий Украины якобы российскими.

"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", - уточнили в Кремле.

Ближний Восток

Макрон и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности – войну Израиля и Ирана, а также удары США по иранским ядерным объектам.

"Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций", - сказали в Кремле.

Заявления Макрона о войне РФ против Украины – новости:

Как сообщал Главред, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Трамп теперь осознает обман со стороны Путина. Макрон предложил установить России дедлайн для прекращения огня. Если Москва на такой шаг не пойдет, нужно вводить жесткие санкции.

Президент Владимир Зеленский на днях обсудил с Макроном возможность расширения воздушного флота ВВС Украины за счет дополнительны самолетов Mirage. Кроме того, лидеры обговорили и сотрудничество по вопросам производства и инвестиций в дроны-перехватчики.

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Зеленский и Макрон также поговорили о совместном производстве беспилотников на базе Renault. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Украина остро нуждается в поддержке, и Париж уже перенаправил Киеву часть средств, полученных от замороженных российских активов.

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