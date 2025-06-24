Не только санкции: какие еще сюрпризы готовят Макрон и Зеленский для Кремля

Читайте в материале:
- Получит ли Украина дополнительные самолеты Mirage
- Какие санкции против РФ обсуждали лидеры
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой стороны согласовали дальнейшие совместные шаги и обсудили усиление дипломатического давления на Россию.
"Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - написал Зеленский в Telegram.
В рамках переговоров обсуждали возможность расширения украинского воздушного флота за счет дополнительных самолетов Mirage, а также сотрудничество в производстве и инвестиции в дроны-перехватчики.
Также президенты обсудили развитие коалиции решительных, ожидания от предстоящего саммита НАТО и усиление санкций против России.
"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Спасибо Эмманюэлю и всему народу Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - добавил президент Украины.
Военная помощь Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что Украина может свободно использовать западное вооружение, в том числе и ракеты Taurus. Однако, как пишет The Guardian, решение о передаче этих ракет до сих пор не принято, а сам Мерц в последнее время избегает прямых ответов на вопросы о причинах промедления, вероятно из-за внутриполитического сопротивления в Германии.
Кроме того, накануне очередного заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Тем временем Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на некоторые виды вооружения для Украины. Об этом, ссылаясь на заявление Мерца, сообщает китайская телесеть CGTN Europe в соцсети X (Twitter).
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Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
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