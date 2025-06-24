Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Капкан для Кремля: Зеленский озвучил два шага для завершения войны

Руслан Иваненко
24 июня 2025, 19:42
132
Президент Украины выступил в парламенте Нидерландов и предложил новую стратегию противодействия РФ.
Зеленский, Путин
Зеленский озвучил два шага для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Вкратце:

  • Зеленский выступил в парламенте Нидерландов
  • Призвал к изоляции РФ и поддержке Украины
  • Предлагает санкции против нефти и блокировку флота РФ

Мировое сообщество должно принять решительные меры, чтобы Российская Федерация прекратила войну в Украине. Об этом говорится в выступлении президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов.

"Нам нужен 18-й пакет, нам нужны настоящие болезненные санкции против российской нефти", - заявил Зеленский.

видео дня

Он подчеркнул, что любая форма экономического сотрудничества с Россией, которая позволяет Кремлю финансировать войну, должна быть свернута. Президент также напомнил о важности ограничения цены на российскую нефть.

По его убеждению, только установление ценового потолка на уровне 30 долларов за баррель "действительно нанесет боль" и усложнит возможность продолжения агрессии.

Кроме того, Зеленский призвал к полной блокировке российского танкерного флота и отключению РФ от международной банковской системы.

Вторым критически важным элементом, по его словам, является длительная военная поддержка Украины. Он отметил необходимость четкой позиции западных партнеров.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

"Россия должна увидеть, что Украина не останется сама и что Европа не отступит", - отметил президент.

По словам главы государства, только благодаря решительной изоляции России и стабильной поддержке Киева можно не только завершить нынешнюю войну, но и предотвратить будущие угрозы со стороны Москвы.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, вследствие удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

Кроме того, Россия определили новые цели для ударов по Украине - 5 городов в опасности. Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.

Также в результате ракетного удара России по Днепропетровщине погибло 11 человек, еще более 160 получили ранения. Продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти.

Читайте также:

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский санкции против России новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФ

Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФ

20:19Война
Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

19:22Синоптик
РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

Последние новости

21:05

Можно ли переплавить или сдать в ломбард обручальные кольца: священник ответил

20:55

Трагический апрель 1979-го: что скрывает трагедия гибели Владимира ИвасюкаВидео

20:42

"Открою тайну": Злата Огневич подтвердила отношения с Ostrovskyi

20:24

"Вытащил из-под завалов": школьник героически спас друга после удара по лицею на Одещине

20:19

Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФФото

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
20:09

Расставили точки над "і"; Мирзоян и Матвиенко показали "изнанку" отношенийВидео

19:59

Почему вишни становятся червивыми: неожиданная причина

19:48

Как сделать термос для холодной воды из бутылки - лайфхак для жарких дней

19:42

Капкан для Кремля: Зеленский озвучил два шага для завершения войны

Реклама
19:22

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

19:21

РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

19:20

Тратил огромные деньги на одежду: историк рассказал правду о Тарасе Шевченко

19:10

Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на дняхмнение

19:04

"Не должен был там оказаться": Трамп сказал, о чем спросит Зеленского на встрече

18:42

Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

18:40

"Мы бежали к огородам и прогремел взрыв": на Сумщине едва не погибла целая семья с детьмиФотоВидео

18:27

Будут снова как новые: простой лайфхак, как отбелить носки без химии

18:25

Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

17:43

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

17:37

Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делатьВидео

Реклама
17:30

"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

17:22

Русских почти не было: когда и почему в РФ существовала Зеленая Украина

17:20

"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по ДнепруФотоВидео

17:17

"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

17:16

Оккупанты завели на Сергея Жадана уголовное дело - детали

16:56

Эксперты назвали самые надежные авто: ТОП-5 бюджетных брендов, что служат годами

16:54

Тайна раскрыта: кто на самом деле изображен на фресках Софии Киевской

16:46

"России отрубили щупальце": у Путина проблемы из-за войны между Израилем и Ираном

16:39

Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно "но" - Зеленский

16:18

"Мы строим мост": генсек НАТО уверенно намекнул на сюрприз для Украины

16:17

Пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно: как оформить дополнительные выплаты

16:13

Загадка для многих киевлян: что скрывает станция метро Позняки

16:10

Россияне убегают с позиции: в ВСУ рассказали об улучшении ситуации на Сумщине

15:52

Загадка для самых умных: нужно найти ошибку на картинке всего за 5 секунд

15:41

Столбики термометров поднимутся выше нормы: погода в июле приготовила сюрпризы

15:30

Нужно ли праздновать Ивана Купала: священник четко объяснил

15:17

"Что вы делаете?!": Трамп набросился с матами на Израиль в прямом эфире, видео

14:53

"По Москве тоже ударим": чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан"

14:50

РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

14:40

ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

Реклама
14:35

Как одеться на случай начала Третьей мировой: что известно о новом тренде

14:31

"На парикмахера не хватило": неузнаваемая Клара Новикова вышла в свет с бокаломВидео

14:18

Без знания грозит в штраф в 2 тыс грн: появился странный знак с номером 1010-70

14:05

Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

13:56

Лунный календарь на июль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:53

Возможен ли компромисс с Путиным: важное заявление Зеленского насчет переговоров

13:51

Порошенко задекларировал миллионный подарок детям, отдыхая в Турции во время атак на Украину - журналисты

13:31

Количество жертв из-за обстрелов Днепра растет: под удар попало 10 детских садовФото

13:06

Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - первые детали

13:00

Офер Керцнер - бизнесмен, девелопер, международный инвестор досье

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять