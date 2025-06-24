Капкан для Кремля: Зеленский озвучил два шага для завершения войны

Президент Украины выступил в парламенте Нидерландов и предложил новую стратегию противодействия РФ.

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Зеленский озвучил два шага для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Вкратце:

Зеленский выступил в парламенте Нидерландов

Призвал к изоляции РФ и поддержке Украины

Предлагает санкции против нефти и блокировку флота РФ

Мировое сообщество должно принять решительные меры, чтобы Российская Федерация прекратила войну в Украине. Об этом говорится в выступлении президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов.

"Нам нужен 18-й пакет, нам нужны настоящие болезненные санкции против российской нефти", - заявил Зеленский. видео дня

Он подчеркнул, что любая форма экономического сотрудничества с Россией, которая позволяет Кремлю финансировать войну, должна быть свернута. Президент также напомнил о важности ограничения цены на российскую нефть.

По его убеждению, только установление ценового потолка на уровне 30 долларов за баррель "действительно нанесет боль" и усложнит возможность продолжения агрессии.

Кроме того, Зеленский призвал к полной блокировке российского танкерного флота и отключению РФ от международной банковской системы.

Вторым критически важным элементом, по его словам, является длительная военная поддержка Украины. Он отметил необходимость четкой позиции западных партнеров.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

"Россия должна увидеть, что Украина не останется сама и что Европа не отступит", - отметил президент.

По словам главы государства, только благодаря решительной изоляции России и стабильной поддержке Киева можно не только завершить нынешнюю войну, но и предотвратить будущие угрозы со стороны Москвы.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, вследствие удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

Кроме того, Россия определили новые цели для ударов по Украине - 5 городов в опасности. Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.

Также в результате ракетного удара России по Днепропетровщине погибло 11 человек, еще более 160 получили ранения. Продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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