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"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по Днепру

Руслана Заклинская
24 июня 2025, 17:20
574
В Днепре продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти, рассказал президент.
'Очередной удар по жизни': Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по Днепру
Зеленский раскрыл последствия удара по Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Из-за удара РФ по Днепропетровщине погибло 11 человек, более 160 ранены
  • Удар повредил дома, школы и пассажирский поезд с более 500 людьми
  • Быть с Украиной означает защищать жизни

В результате ракетного удара России по Днепропетровской области погибли 11 человек, еще более 160 получили ранения. Продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Этот удар задел много гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже обычный пассажирский поезд. Более 500 пассажиров было в поезде. Пять вагонов разбиты. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной российский удар по жизни", - подчеркнул глава государства.

видео дня

Зеленский отметил, что Россия не способна производить баллистические ракеты без иностранных компонентов и технологий. То же касается сотен других видов вооружения, для создания которых требуется оборудование и знания, которых "сумасшедший режим в Москве" не имеет. Именно поэтому, как подчеркнул президент, важно усиливать международные санкции и ограничивать каналы поставок и сотрудничество между Россией и ее партнерами.

"Мы четко знаем, за что боремся, и это защита жизни. Россия четко знает, почему она продолжает войну, и это пренебрежение к жизни и попытки очистить нашу землю от людей. Это не та борьба, в которой сложно выбрать сторону. Быть с Украиной - это защищать жизнь", - заявил президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает стране, и заверил, что сейчас делается все возможное для усиления поддержки украинского народа.

Смотрите видео с последствиями удара РФ по Днепру:

'Очередной удар по жизни': Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по Днепру
Последствия российского удара по Днепру / Фото: скриншот

  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА

Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня - что известно

Как сообщал Главред, в Днепре прогремели взрывы, взрывная волна повредила поезд. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров быстро эвакуировали в укрытия, поскольку еще продолжалась воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что в результате российского удара повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, административные здания, детские сады, школы, медучреждения и пассажирский поезд Одесса-Запорожье. В городе Самар также зафиксировано попадание.

По данным главы ОГА Сергея Лысака, среди раненых есть двое детей - 13-летняя девочка и 16-летний парень. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о повреждении 19 школ, 10 детсадов, ПТУ, музыкальной школы, трех учреждений внешкольного образования, управления соцзащиты и 8 медучреждений.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский баллистические ракеты война России и Украины ракетный удар
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