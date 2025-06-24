В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: что известно

Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в Днепре раздалась серия взрывов, последствия ударов уточняют.

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В Днепре прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Запад", скриншот

Утром 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического оружия.

Суспільне Дніпро сообщает об огромном столбе дыма после ударов по городу.

Также взрывы были слышны Павлограде.

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Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в Днепре раздалась серия взрывов, последствия ударов уточняют.

Тем временем в Сети появились кадры, как утверждается, удара одной из российских ракет вблизи поезда Одесса-Днепр. Сообщается, что среди пассажиров есть пострадавшие.

Смотрите видео - В Днепре ракета ударила возле поезда Одесса-Днепр:

Обновлено. В Укрзализныце заявили, что в результате террористического удара российской оккупационной армии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Укрзализныця готовит новый состав, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Как писал Главред, в ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков.

В ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами были люди.

Кроме того, 23 июля российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой. Враг ударил ракетой по лицею в Белгород-Днестровском. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

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