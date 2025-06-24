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В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: что известно

Анна Ярославская
24 июня 2025, 11:16обновлено 24 июня, 11:59
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Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в Днепре раздалась серия взрывов, последствия ударов уточняют.
В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: что известно
В Днепре прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Запад", скриншот

Утром 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического оружия.

Суспільне Дніпро сообщает об огромном столбе дыма после ударов по городу.

Также взрывы были слышны Павлограде.

видео дня

Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в Днепре раздалась серия взрывов, последствия ударов уточняют.

Тем временем в Сети появились кадры, как утверждается, удара одной из российских ракет вблизи поезда Одесса-Днепр. Сообщается, что среди пассажиров есть пострадавшие.

Смотрите видео - В Днепре ракета ударила возле поезда Одесса-Днепр:

Обновлено. В Укрзализныце заявили, что в результате террористического удара российской оккупационной армии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Укрзализныця готовит новый состав, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Как писал Главред, в ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков.

В ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами были люди.

Кроме того, 23 июля российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой. Враг ударил ракетой по лицею в Белгород-Днестровском. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

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