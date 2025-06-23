Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по Одесчине

Что известно:
- РФ ударила баллистикой по лицею в Белгород-Днестровском
- В результате ракетного удара полностью разрушено здание лицея
- Есть информация о погибших, под завалами есть люди
Российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой. Враг ударил ракетой по лицею в Белгород-Днестровском. В результате атаки есть погибшие и много раненых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
К счастью, на момент ракетного удара детей в лицее не было, ведь сейчас идут летние каникулы. Однако в помещении были работники заведения. Под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших.
"Мои соболезнования родным и близким. Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Привлечены все необходимые службы. Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - сказал Владимир Зеленский.
Смотрите видео о последствиях баллистического удара по лицею в Белгород-Днестровском:
Глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что уже известно о по меньшей мере 12 раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть двое подростков, они в состоянии средней степени тяжести.
Атаки россиян на Одесскую область - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 июня россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесский район. В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.
Накануне в результате вражеской атаки в Одесской области были уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из его животных потерялись.
Ранее российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед" в начале мая. Тогда в результате атаки поднялись пожары, а ряд объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.
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