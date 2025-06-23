Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по Одесчине

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по лицею в Белгород-Днестровском. Среди раненых есть дети.

https://glavred.info/war/licey-unichtozhen-pod-zavalami-lyudi-est-pogibshie-novye-detali-udara-po-odeschine-10675724.html Ссылка скопирована

Удар по лицею в Белгород-Днестровском / Колаж: Главред, фото: Олег Кипер

Что известно:

РФ ударила баллистикой по лицею в Белгород-Днестровском

В результате ракетного удара полностью разрушено здание лицея

Есть информация о погибших, под завалами есть люди

Российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой. Враг ударил ракетой по лицею в Белгород-Днестровском. В результате атаки есть погибшие и много раненых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

К счастью, на момент ракетного удара детей в лицее не было, ведь сейчас идут летние каникулы. Однако в помещении были работники заведения. Под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших.

видео дня

"Мои соболезнования родным и близким. Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Привлечены все необходимые службы. Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - сказал Владимир Зеленский.

Смотрите видео о последствиях баллистического удара по лицею в Белгород-Днестровском:

Последствия баллистического удара по лицею в Белгород-Днестровском / фото: скриншот

Глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что уже известно о по меньшей мере 12 раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть двое подростков, они в состоянии средней степени тяжести.

Атаки россиян на Одесскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 июня россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесский район. В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.

Накануне в результате вражеской атаки в Одесской области были уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из его животных потерялись.

Ранее российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед" в начале мая. Тогда в результате атаки поднялись пожары, а ряд объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред