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Горят дома, есть жертва: последствия ударов по Одесской области

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2025, 00:48
94
Российские оккупанты повредили и уничтожили ряд объектов гражданской инфраструктуры в Одесской области.
атака на Одесскую область
Последствия атаки на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Россияне атаковали "Шахедами" Одесскую область
  • В результате атаки повреждены частные жилые дома
  • В результате атаки погиб по меньшей мере один человек

Российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки поднялись пожары. Об этом рассказал председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Россияне повредили ряд объектов гражданской инфраструктуры. Также разрушены частные жилые дома.

видео дня

"В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели. В одном из домов найдено тело погибшего человека. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - написал Олег Кипер.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 мая российские войска совершили массированную атаку по территории Украины с использованием ударных дронов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за текущую неделю противник применил для ударов по Украине более 1180 дронов-камикадзе, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

2 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников типа "Шахед", в городе раздались громкие взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Кроме того, в ночь на 1 мая Одесса также подверглась атаке - в городе прогремела серия взрывов. Мэр Геннадий Труханов подтвердил обстрел и призвал горожан оставаться в укрытиях.

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Кто такой Олег Кипер

Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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