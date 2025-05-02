Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом Шахедов

Что известно:
- РФ атаковала Харьков "Шахедами"
- В результате атаки в городе 17 "прилетов"
- В Харькове много пострадавших
Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы и угроза сохраняется. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут Шахеды!" - написал он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что жители одного из районов города слышали мощные взрывы.
Терехов отметил, что уже есть информация о попадании ударных дронов в двух районах города.
"Информация проверяется. Харьков под массированной атакой Шахедов - будьте осторожны, перейдите в укрытие", - написал он.
По данным Синегубова, информации о пострадавших пока нет. Падение вражеских дронов зафиксировано в Слободском районе Харькова.
В результате атаки пострадал многоквартирный дом в Салтовском районе. Возле него горят авто.
22:18 В Харькове по меньшей мере 6 пострадавших.
Смотрите видео об атаке на Харьков:
22:36 В городе было зафиксировано 17 "прилетов" по разным локациям. На местах ударов зафиксированы пожары. Количество пострадавших увеличилось до 12-ти.
Смотрите видео об атаке на Харьков:
Также известно об ударе по частному дому.
22:59 Количество пострадавших увеличилось до 28 - Терехов.
23:03 По уточненной информации удары пришлись по 12 локациям в четырех районах города - Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском. На местах некоторых прилетов пожары. Количество пострадавших возросло до 36, из них 7 - госпитализированы.
Российские атаки БпЛА - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупанты массово атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, Сумской области, Кропивницком, Харьковской и Черкасской областях. Президент Зеленский сообщил, что 21 беспилотник атаковал Одессу, есть жертвы и пострадавшие. Всего этой ночью россияне использовали 170 дронов, более 100 из которых - "Шахеды". Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию для прекращения огня и переговоров.
Ночью 1 мая оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.
Отметим, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что российские оккупанты до 9 мая могут нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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