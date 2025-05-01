Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФ

Зеленский заявил, что Москва отвечает новыми обстрелами на предложения Украины и США о прекращении огня.

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Зеленский прокомментировал российскую атаку на Одессу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

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Враг атаковал ударными дронами Украину

По Одессе россияне выпустили 21 беспилотник, всего за ночь оккупанты применили против Украины 170 дронов

Россия игнорирует предложения Украины и США о прекращении огня

В ночь на 1 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в нескольких регионах. На вражескую атаку беспилотников отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что в Одессе до сих пор продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров.

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По его словам, 21 российский беспилотник атаковал ночью Одессу. В результате атаки известно о погибших и пострадавших.

Также ночью под ударом были и Одесская область, Киевская, Сумская, Кропивницкий и область, Харьковская, Черкасская области.

"На Харьковщине до сих пор спасатели борются с пожаром. Только за эту ночь россияне применили против Украины 170 дронов, из них более сотни - "Шахеды", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор более 50 дней игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня.

"Были и наши предложения - как минимум отказа от ударов по гражданской инфраструктуре и о длительной тишине в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами", - говорит президент.

Зеленский отметил, что именно поэтому нужно дальнейшее давление на Россию, которое заставит ее к тишине и к переговорам.

"Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность. Спасибо всем в мире, кто помогает", - добавил украинский лидер.

Shahed / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупационные войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения.

Этой ночью оккупанты также пытались атаковать Киев. Более того, вражеские силы, вероятно, разбросали во время ночной агрессии БпЛА отсроченные кассетные боеприпасы - в Дарницком районе раздавались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко впоследствии сообщил, что в столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев.

В среду, 30 апреля, украинские защитники уничтожили 50 ударных беспилотников типа "Shahed", которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области, в частности - областные центры.

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