Украине грозит новая российская атака в ближайшие дни: какой город в опасности

Украинцев предупредили о вероятности ударов со стороны РФ в ближайшие дни.

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Противник может нанести ракетный удар по Украине до 9 мая / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Россия может атаковать Украину ракетами в ближайшие дни

Под вражеским ударом может оказаться столица

Российские оккупанты до 9 мая могут нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире Фабрики новостей.

Генерал-майор отметил, что речь идет о своеобразном "предупредительном" ударе.

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"В ближайшие дни они захотят нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву. Для того, чтобы потом сказать - если вы полезете на Красную площадь 9 мая, то мы тогда применим в несколько раз больше. То есть, сила на силу. Они будут пытаться показать, что мы чего-то боимся", - сказал Кривонос.

В то же время он добавил, что Москва не напугает таким образом украинцев, ведь, несмотря на постоянные удары по украинским населенным пунктам, страха нет. Есть только горе, трагедия, ненависть и желание отомстить.

При этом Кривонос спрогнозировал, как могут ответить другие страны, включая Китай, если ВСУ нанесут удар по Москве именно 9 мая.

"Они никак не отреагировали, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, или, когда россияне убивали мирное население Бучи, Ирпеня. Почему мы пытаемся быть джентльменами во время войны, где враг сильнее, коварнее? Почему должны играть каких-то честных рыцарей? Против нас воюют профессиональные негодяи, манипуляторы, провокаторы, а мы пытаемся под кого-то подстраиваться. Что Китай нам что-то дал, чтобы мы могли выиграть в этой войне? Китай оказывает помощь Российской Федерации, чтобы она могла наносить удары по нашим городам и селам...", - резюмировал генерал-майор запаса ВСУ.

Чем Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупационные войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, бушевали пожары, погиб человек. В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.

В ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

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Кто такой Сергей Кривонос Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) - украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019). Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

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