Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украине грозит новая российская атака в ближайшие дни: какой город в опасности

Марина Фурман
1 мая 2025, 12:35
2143
Украинцев предупредили о вероятности ударов со стороны РФ в ближайшие дни.
ПВО, ракета
Противник может нанести ракетный удар по Украине до 9 мая / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россия может атаковать Украину ракетами в ближайшие дни
  • Под вражеским ударом может оказаться столица

Российские оккупанты до 9 мая могут нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире Фабрики новостей.

Генерал-майор отметил, что речь идет о своеобразном "предупредительном" ударе.

видео дня

"В ближайшие дни они захотят нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву. Для того, чтобы потом сказать - если вы полезете на Красную площадь 9 мая, то мы тогда применим в несколько раз больше. То есть, сила на силу. Они будут пытаться показать, что мы чего-то боимся", - сказал Кривонос.

В то же время он добавил, что Москва не напугает таким образом украинцев, ведь, несмотря на постоянные удары по украинским населенным пунктам, страха нет. Есть только горе, трагедия, ненависть и желание отомстить.

При этом Кривонос спрогнозировал, как могут ответить другие страны, включая Китай, если ВСУ нанесут удар по Москве именно 9 мая.

"Они никак не отреагировали, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, или, когда россияне убивали мирное население Бучи, Ирпеня. Почему мы пытаемся быть джентльменами во время войны, где враг сильнее, коварнее? Почему должны играть каких-то честных рыцарей? Против нас воюют профессиональные негодяи, манипуляторы, провокаторы, а мы пытаемся под кого-то подстраиваться. Что Китай нам что-то дал, чтобы мы могли выиграть в этой войне? Китай оказывает помощь Российской Федерации, чтобы она могла наносить удары по нашим городам и селам...", - резюмировал генерал-майор запаса ВСУ.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Чем Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупационные войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, бушевали пожары, погиб человек. В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.

В ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Читайте также:

Кто такой Сергей Кривонос

Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) - украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019).

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине 9 мая Сергей Кривонос ракетный удар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

14:09Война
На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

13:46Украина
Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФ

Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФ

12:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Когда закончится война в Украине: названа ключевая дата завершения обстрелов

Когда закончится война в Украине: названа ключевая дата завершения обстрелов

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

Последние новости

14:18

Татьяна Пискарева: "За рубежом мы давали жару россиянам"

14:09

Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

13:58

Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

13:54

В Украине "выдавали" фальшивые гривны: к каким купюрам стоит быть внимательнее

13:51

Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - СунгуровскийВойна в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский
13:46

На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

13:35

Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

13:34

"Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

13:24

Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето

Реклама
12:57

Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФФото

12:48

Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматриваетВидео

12:37

"Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии

12:37

РФ может открыть "второй фронт": Сунгуровский оценил, где и когда Путин начнет атаку

12:35

Украине грозит новая российская атака в ближайшие дни: какой город в опасности

12:34

Доллар подорожает: стало известно, сколько будет стоить валюта в мае 2025-го

12:09

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

12:06

В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые

11:46

Чем отмыть краску для волос с кожи: копеечное средство для идеальной красоты

11:45

Жена Виктора Павлика в слезах заговорила о второй беременности

11:44

Трамп хочет сделку с "другом Владимиром": почему США не нужно поражение РФ

Реклама
11:39

Способен ли Трамп юридически признать Крым российским: назван важный нюанс

11:31

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

11:28

Китайский гороскоп на завтра 2 мая: Драконам - боль, Собакам - гнев

10:57

Бензин со спиртом уже на АЗС: эксперты предупредили о росте цен и опасности для автоВидео

10:41

Впервые с момента возвращения Трампа: в США одобрили продажу оружия Украине

10:39

Мир или 500% пошлины: в Сенате придумали, как принудить Путина закончить войну

10:19

Потап выбрал новую страну - что сделал рэпер и чем теперь будет заниматься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:54

Что посадить вдоль забора: яркая живая изгородь поразит даже соседей

09:52

Трамп сделал первое заявление после подписания соглашения об ископаемых - детали

09:38

Новые детали переговоров: Украина готова частично согласиться на требования РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 мая: Ракам - приятный сюрприз, Козерогам - успех

09:11

Предательница Регина Тодоренко покинула РФ вместе с семьей - причина

09:07

Трампа наконец-то убедили, что Путин выставляет его дураком - Politico

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

08:35

Сколько территорий Украины попали в оккупацию за апрель: в DeepState назвали цифры

08:19

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

08:10

Зачем Путину трехдневное "перемирие"?мнение

08:00

За путинистку Валерию возьмется СБУ - что она вытворила

07:42

Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

Реклама
07:10

Математическая головоломка, которая запутает даже гениев: какое число после равно

06:51

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - раненыФото

06:10

Есть хорошая и плохая новость о Трампемнение

05:33

Решающий момент для вкуса блюда: когда надо добавлять соль в холодец

05:00

Карма в мае на стороне ТОП-3 знаков: каких счастливчиков ждет нереальный успех

04:30

Выполняет две функции: водителям рассказали об "удобном символе" на панели авто

04:02

Какое первое название киви: как сначала называли фрукт и почему его переименовалиВидео

03:33

Парад Путина под угрозой: в Раде говорят о возможности удара по Красной площади

03:30

Что делать, когда на пороге появилась лягушка: священник удивил ответом

02:26

Нужна "маленькая победоносная война": где может начаться новый конфликтВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять