РФ атаковала дронами Днепропетровщину: бушевали пожары, погиб мужчина

Российская оккупационная армия ударила дронами по Днепру. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. В Днепропетровской области повреждено предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.
"Сложная ночь для Днепра. В результате массированной шахедной атаки по городу погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - написал в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.
В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе, в городе бушевали пожары. Сейчас их уже потушили.
"Один дом местных уничтожен, еще несколько – разбиты. Повреждено и предприятие. Также повреждены бюро ритуальных услуг и легковушка", – сообщил Лысак.
Глава ОВА добавил, что вечером 29 апреля оккупанты атаковали дронами-камикадзе Мировскую и Покровскую общины Никопольского района. А ближе к утру ударили из РСЗО Град по Никополю и Марганецкой общине.
В результате атаки горел ресторанный комплекс, повреждены 7 частных домов, 2 гаража и 2 авто. Также задело линии электропередач.
"Защитники неба работали без остановки. В результате уничтожили над областью 9 БпЛА", – рассказал Лысак.
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Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.
В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
По предварительным данным, пострадали 45 человек.
Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа Шахед. В результате атаки в городе поднялись пожары. Изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
28 апреля армия РФ ударила дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.
26 апреля враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
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