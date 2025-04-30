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РФ атаковала дронами Днепропетровщину: бушевали пожары, погиб мужчина

Анна Ярославская
30 апреля 2025, 09:33
75
В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.
РФ ударила дронами по Днепропетровщине
РФ ударила дронами по Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российская оккупационная армия ударила дронами по Днепру. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. В Днепропетровской области повреждено предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.

"Сложная ночь для Днепра. В результате массированной шахедной атаки по городу погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - написал в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе, в городе бушевали пожары. Сейчас их уже потушили.

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"Один дом местных уничтожен, еще несколько – разбиты. Повреждено и предприятие. Также повреждены бюро ритуальных услуг и легковушка", – сообщил Лысак.

Глава ОВА добавил, что вечером 29 апреля оккупанты атаковали дронами-камикадзе Мировскую и Покровскую общины Никопольского района. А ближе к утру ударили из РСЗО Град по Никополю и Марганецкой общине.

В результате атаки горел ресторанный комплекс, повреждены 7 частных домов, 2 гаража и 2 авто. Также задело линии электропередач.

"Защитники неба работали без остановки. В результате уничтожили над областью 9 БпЛА", – рассказал Лысак.

  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину в ночь на 30 апреля Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

По предварительным данным, пострадали 45 человек.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа Шахед. В результате атаки в городе поднялись пожары. Изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

28 апреля армия РФ ударила дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

26 апреля враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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