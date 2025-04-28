"Шахеды" атаковали Черкассы, горожан срочно призвали выключить газовые приборы: детали

Мэр Черкасс призвал выключить все газовые приборы и не пользоваться газом из-за аварийных работ после повреждения на одном из объектов газоснабжения.

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"Шахеды" атаковали Черкассы/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Кратко:

Оккупанты ударили "Шахедами" по Черкассам

Был поврежден объект инфраструктуры

Горожан призвали выключить все газовые приборы и не пользоваться газом

Российские оккупанты в понедельник, 28 апреля, ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он призвал горожан пока выключить все газовые приборы и не пользоваться газом.

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"Сегодня Черкассы пережили длительную атаку "Шахедов". К сожалению, имеем повреждения объекта инфраструктуры. Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы", - сообщил Бондаренко.

Он отметил, что более подробная информация будет сообщена в течение дня.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что в Черкассах и еще ряде населенных пунктов пока нельзя пользоваться газом. Он призвал местных жителей и предприятия перекрыть газ в помещениях.

"Черкассы, Хутора, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки. Информация для местных жителей, предприятий и организаций. В связи со срочными ремонтными работами, просим вас прекратить потребление газа, с перекрытием кранов на котлах и газовых плитах. О дальнейших действиях сообщу дополнительно", - отметил он.

Также Табурец сообщил, что сегодняшняя атака была одной из самых массовых атак на Черкасскую область.

"Сегодня наша Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак. рф направила на область ударные дроны. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 15 БпЛА. Однако есть и попадания. Под вражеским прицелом была критическая инфраструктура. В частности, поврежден объект газового хозяйства. Сейчас без газоснабжения часть потребителей областного центра и близлежащих сел. Все необходимые службы работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия", - отметил глава ОГА.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 26 апреля РФ била сотней БпЛА и ракет - на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом. На Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них - ребенок.

Также сообщалось, что Днепропетровщина оправляется после атаки РФ в ночь на 27 апреля. В результате атаки врага повреждены многоквартирные дома.

Напомним, РФ использует новый дрон для атак на Украину - что о нем известно. Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России. Он имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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