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РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом

Алексей Тесля
26 апреля 2025, 12:56
55
На Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них - ребенок.
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Дрон ударил по жилому дому / t.me/dnipropetrovskaODA

Главное:

  • ВСУ сбили 66 ударных БпЛА, еще 31 дрон локационно потерян
  • В результате атаки БпЛА на Днепропетровщине один человек погиб

Защитники Украины сбили 66 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов за последние сутки.

31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий), сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

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"В ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой Оникс, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Подробности удара РФ по Днепропетровщине

В результате ночной атаки беспилотников на Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них - ребенок, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

"В Каменском в результате попадания беспилотника в многоэтажку погиб 67-летний мужчина. Пострадали четыре человека - три женщины и 11-летний ребенок. Спасены 18 человек, среди них - трое детей", - написал Лукашук.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

В результате обстрела произошел пожар, повреждены квартиры, три многоэтажки и шесть автомобилей. Также атаке подвергся Днепровский район - пострадал 52-летний мужчина, произошел пожар, повреждены предприятия и здание, которое не эксплуатировалось, говорится в сообщении.

Вечером оккупанты атаковали Межевскую громаду Синельниковского района. Пострадал 35-летний мужчина, он будет лечиться дома. Повреждена сельскохозяйственная техника и инфраструктура.

"На утро враг ударил дроном-камикадзе по Никопольщине. Целились по Марганецкой громаде. Последствия выясняются", - отметил Лукашук.

Позднее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что число пострадавших в Каменском выросло до шести.

"В медучреждении остается одна женщина, остальная – лечится амбулаторно", - отметил он.

  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон ударил по жилому дому
    Дрон ударил по жилому дому t.me/dnipropetrovskaODA

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы. Днепропетровская область ночью была под атакой вражеских дронов.

Как ранее сообщал Главред, 24 апреля армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине приблизительно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.

Больше новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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