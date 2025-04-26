РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом

Главное:
- ВСУ сбили 66 ударных БпЛА, еще 31 дрон локационно потерян
- В результате атаки БпЛА на Днепропетровщине один человек погиб
Защитники Украины сбили 66 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов за последние сутки.
31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий), сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой Оникс, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.
Подробности удара РФ по Днепропетровщине
В результате ночной атаки беспилотников на Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них - ребенок, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.
"В Каменском в результате попадания беспилотника в многоэтажку погиб 67-летний мужчина. Пострадали четыре человека - три женщины и 11-летний ребенок. Спасены 18 человек, среди них - трое детей", - написал Лукашук.
В результате обстрела произошел пожар, повреждены квартиры, три многоэтажки и шесть автомобилей. Также атаке подвергся Днепровский район - пострадал 52-летний мужчина, произошел пожар, повреждены предприятия и здание, которое не эксплуатировалось, говорится в сообщении.
Вечером оккупанты атаковали Межевскую громаду Синельниковского района. Пострадал 35-летний мужчина, он будет лечиться дома. Повреждена сельскохозяйственная техника и инфраструктура.
"На утро враг ударил дроном-камикадзе по Никопольщине. Целились по Марганецкой громаде. Последствия выясняются", - отметил Лукашук.
Позднее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что число пострадавших в Каменском выросло до шести.
"В медучреждении остается одна женщина, остальная – лечится амбулаторно", - отметил он.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы. Днепропетровская область ночью была под атакой вражеских дронов.
Как ранее сообщал Главред, 24 апреля армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине приблизительно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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