РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавших

Днепропетровская область ночью была под атакой вражеских дронов.

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В Павлограде вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме / Коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС

Кратко:

Днепропетровщину атаковали вражеские дроны

В Павлограде вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме

Два человека погибли, шестеро - ранены

Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область. В ряде населенных пунктов вспыхнули пожары. По предварительным данным, два человека погибли, еще восемь - ранены.

"Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий", - сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

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Также возникло несколько возгораний в Павлограде, в том числе и в многоэтажке. Погибла женщина 76 лет, еще 8 человек получили ранения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Лысак добавил, что захватчики били и по Никопольскому району - применяли FPV-дроны и РСЗО "Град".

Пожар в жилом доме в Павлограде / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Позже глава ОВА уточнил, что в Павлограде, по уточненным данным, уже двое погибших.

"Шесть пострадавших госпитализированы. Одна пациентка тяжелая, остальная – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка", - сообщил он.

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Обновлено. Уже в 8:30 стало известно, что в Павлограде возросло число погибших из-за дроновой атаки РФ.

"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметил Лысак.

По состоянию на 09:16 известно о 10 пострадавших в Павлограде, из них 8 - госпитализированы.

"Среди госпитализированных - 17-летний парень. Он в состоянии средней тяжести, как и почти все пациенты, которые получили ранения. Только 36-летняя женщина - "тяжелая", - сообщил Лысак.

По словам главы ОГА, у многих пациентов отравление продуктами горения. Также есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны. Всем оказывают необходимую медпомощь.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 24 апреля армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине приблизительно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было сбито 112 воздушных целей: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 31 крылатой ракеты Х-101; 6 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 64 ударных БпЛА Shahed. Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

Утром 25 апреля стало известно, что в Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте атаки по жилому дому. Погибли 12 человек, 87 пострадали.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Производится разбор поврежденных строительных конструкций.

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