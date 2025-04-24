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РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удара

Алексей Тесля
24 апреля 2025, 10:58обновлено 24 апреля, 11:42
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Воздушными силами ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника.
РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удара
Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГСЧС, Генштаб ВСУ

Главное:

  • РФ ударила по Украине 70 ракетами и 150 беспилотниками
  • Подтверждено сбитие 112 воздушных целей
  • К отражению воздушного нападения РФ привлекались F-16 и Mirage

РФ нанесла удар по Украине приблизительно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников, заявил президент Владимир Зеленский.

"К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал он в Telegram.

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По словам президента, он поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО.

"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - добавил Зеленский.

  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Подробности удара РФ по Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что оккупанты РФ, терпя критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по городам Украины, убивая женщин и детей.

"Действия оккупантов еще раз доказывают: российская федерация не хочет мира. Вся ее деятельность — целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины <...> Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, понесет справедливое наказание", - написал он.

Смотрите видео - последствия удара РФ:

Screenshot
/ Скриншот

В ночь на 24 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов, сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника: 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс; 6 крылатых ракет "Искандер-К"; 12 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации; 145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов", - указывается в сообщении.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Отмечается, что основным направлением удара стала столица Украины, город Киев.

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 31 крылатой ракеты Х-101; 6 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 64 ударных БпЛА Shahed. Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - сообщают в ВС.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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