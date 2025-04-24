Ночная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей

Кратко:
- Погибли 9 человек, 63 - пострадали
- В пяти районах столицы ликвидируют последствия обстрела
В ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву.
По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей, сообщила утром в четверг пресс-служба ГосЧС.
Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.
Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.
В пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГосЧС.
Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 - что известно
Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.
В Харькове в результате по меньшей мере семи ракетных ударов повреждены частные дома. Впоследствии город атаковали дроны.
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