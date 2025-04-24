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"Все очень серьезно": в Киеве и области горят дома и авто, есть пострадавшие

Руслана Заклинская
24 апреля 2025, 02:34обновлено 24 апреля, 04:06
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В Киеве зафиксированы многочисленные попадания - пожары возникли в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах.
'Все очень серьезно': в Киеве и области горят дома и авто, есть пострадавшие
Киев в огне / Коллаж: Главред, фото: Киевская ОВА

Что известно:

  • В Киевской области и столице произошла вражеская атака
  • Повреждения, пожары и разрушения произошли в Голосеевском, Шевченковском и Святошинском районах столицы
  • Количество пострадавших в столице достигло 41 человека, из которых 5 - дети

В результате атаки РФ в ночь на 24 апреля в Киевской области зафиксированы повреждения в трех районах. В разных районах столицы возникли многочисленные пожары, есть пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

"Киев подвергается комбинированной атаке. В том числе от ударов баллистических ракет с разных направлений. В воздушном пространстве столицы и в окрестностях угроза от вражеских БпЛА также сохраняется. Зафиксированы и новые пуски ракет стратегической авиацией врага", - заявил Ткаченко.

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По его словам, продолжается активная боевая работа подразделений противовоздушной обороны, которые пытаются нейтрализовать максимальное количество воздушных целей. Ткаченко предупредил, что опасность с воздуха будет сохраняться еще в течение ближайших часов.

Руководитель Киевской ГВА рассказал, что в Голосеевском районе столицы зафиксировано два пожара в результате попаданий, в Шевченковском районе горят четыре объекта, а в Святошинском районе - три места возгорания.

"Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей... Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе. Относитесь к угрозам максимально ответственно. На местах работают все службы. Воины, медики, спасатели - все знают свою работу. Не впервые такое. Но должны беречь себя и близких! Находитесь в укрытиях", - рассказал Ткаченко.

Около 2:21 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас в столице 12 пострадавших. Всех раненых госпитализировали медики.

"Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - рассказал Кличко.

Около 2:35 мэр уточнил, что количество пострадавших в Киеве стремительно выросло. В больницу доставили уже 21-го пострадавшего в результате атаки РФ.

Видео последствий российского удара по Киеву:

'Все очень серьезно': в Киеве и области горят дома и авто, есть пострадавшие
Последствия атаки по Киеву / Фото: скриншот

Последствия атаки в Киевской области

По словам начальника Киевской ОВА Николая Калашника, в трех районах области зафиксированы последствия вражеской атаки. В Бучанском районе получил повреждения пятиэтажный жилой дом. Также обнаружено возгорание магазина. Предварительно информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

В Вышгородском районе в результате атаки возник пожар в лесном массиве. В Броварском районе зафиксировано возгорание травяного настила.

"Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается", - отметил он.

Обновлено 3:28: По данным Киевской ГВА, в результате удара вражескими БПЛА, управляемыми и баллистическими ракетами зафиксированы многочисленные пожары и разрушения в нескольких районах столицы.

Голосеевский район:

  • Возгорание автомобилей во дворе жилого дома.
  • Пожар в гаражном кооперативе.
  • Падение обломков на территорию нежилой застройки.
  • Возгорание в гаражном кооперативе, частичное разрушение гаражей и двухэтажного административного здания.

Шевченковский район:

  • Падение обломков БпЛА на открытую территорию (без пожара).
  • Возгорание гаражей.
  • Пожар на территории нежилой застройки.

Святошинский район:

  • Возгорание и частичное разрушение жилого дома, под завалами могут быть люди - продолжаются спасательные работы.
  • Возгорание авто во дворе жилого дома.
  • Пожар на территории нежилой застройки.
  • Разрушения в гаражном кооперативе.
  • Возгорание в здании.
  • Пожар и частичное разрушение одноэтажного жилого дома.
  • Возгорание в нежилом помещении - ликвидировано.

Мэр столицы уточнил, что количество пострадавших в Киеве возросло до 41 человека. Десяти из них медики оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Среди пострадавших есть 5 детей.

Обновлено 3:39: По словам Кличко, в Киеве погиб один человек, 50 пострадали. Медики госпитализировали 35 человек, среди которых 6 детей. Другим 15 людям оказали помощь на месте.

Массированная атака РФ по Украине в ночь на 24 апреля - что известно

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Россия нанесла массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто. По меньшей мере человек 21 пострадал.

В Харькове в результате по меньшей мере семи ракетных ударов повреждены частные дома. Впоследствии город атаковали дроны.

Как ранее сообщал Главред, разведка НАТО зафиксировалаувеличение ракетного производства в России. Оккупанты накапливают запасы для будущих массированных ударов, несмотря на временное снижение интенсивности атак. Кроме собственного производства, Россия получает ракеты и от Северной Кореи.

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Кто такой Виталий Кличко?

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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