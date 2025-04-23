Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

Зеленский подтвердил намерения Украины относительно немедленного прекращения огня и подчеркнул, что не включает ни одного из форматов достижения перемирия.

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Зеленский рассказал, на что готова согласиться Украина / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

РФ нанесла жестокие удары по гражданским объектам в Марганце

Украина настаивает на немедленном прекращении огня

Не исключаются любые форматы для прекращения ударов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский дроновой удар по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области и подчеркнул, что Украина готова к обсуждению любого из форматов прекращения огня. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram.

Президент подчеркнул, что медики на Днепропетровщине оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от утреннего удара российского FPV-дрона.

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Этот удар по автобусу в Марганце, который перевозил работников горно-обогатительного комбината, он назвал сознательным военным преступлением и чрезвычайно жестоким актом.

"Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель. Более 40 раненых, большинство - женщины, есть очень тяжелые ранения. К сожалению, 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что атаки дронами-камикадзе по гражданским, к сожалению, стали регулярными. Больше всего от такого террора страдают жители Херсонщины, Купянска, Покровска, а также общин Никополь и Марганец на Днепровщине. Подобные удары происходят почти ежедневно, и российские войска даже публикуют видео этих атак в сети.

Президент предостерег, что такая тактика террора может стать примером для других террористических режимов. Это делает российскую агрессию глобальной угрозой, ведь война со временем эволюционирует, и чем дольше она длится, тем более жестокими могут становиться методы ведения боевых действий.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства", - отметил он.

Зеленский отметил, что на Пасху удалось уменьшить интенсивность боевых действий и избежать воздушных тревог. Украина предложила продлить этот период тишины минимум на 30 дней и добиться полного прекращения огня.

"Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней", - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил о проведении встречи с партнерами в Лондоне.

"Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - отсутствие террора", резюмировал президент.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 апреля армия России осуществила атаку дронами на Марганец в Днепропетровской области. По сообщению главы ОГА Сергея Лысака, в результате удара есть погибшие и раненые. В частности, вражеский дрон попал в автобус, в котором ехали работники местного предприятия на работу.

В тот же день российские беспилотники типа "Шахед" атаковали Одессу, в городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие, однако Россия проигнорировала инициативу и нанесла серию ударов по Харькову, Одессе, Запорожью, Донецкой области и Сумской области.

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