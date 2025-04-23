Курить в Украине станет дорого: насколько вырастет стоимость одной пачки сигарет

Отказ украинцев от сигарет позволит сэкономить кругленькую сумму.

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Сигареты в Украине становятся не такие доступные / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Пачка сигарет в Украине может подорожать на 20-25 гривен

Расходы на сигареты до конца 2025 года могут составить более 30 тысяч гривен на одного человека

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия. Это повлияло на повышение стоимости сигарет.

Экономист ЦЭС Юрий Гайдай предупредил, что сигареты в 2025 году из-за повышения акцизов подорожают не на 40 гривен за пачку, как ранее утверждали в ВРУ, а на 20-25 гривен (с учетом НДС).

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Таким образом, согласно данным Минфина, до конца 2025 года средняя стоимость пачки сигарет будет составлять 124,8 гривны. Заметим, что в марте стоимость такой пачки была 99,60 гривен.

Издание Телеграф проанализировало, что с таким повышением цен на сигареты украинцам удастся сэкономить около 31 тысячи гривен, если отказаться от курения до конца года.

Цены на сигареты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия, который относится к группе евроинтеграционных.

Впоследствии стало известно, что с 1 апреля 2025 года для всех производителей и импортеров табачных изделий будет действовать новый коэффициент, по которому будут рассчитывать минимальный акцизный налог. Этот показатель составит 1,1 и будет действовать до конца года, что, предварительно, повлияет на цены на сигареты.

Накануне народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк предупреждал, что в 2025 году цена пачки сигарет может вырасти примерно на 40 гривен, а возможно и больше. Однако потом эту информацию опроверг экономист.

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Кто такой Юрий Гайдай? Юрий Гайдай - старший экономист Центра экономической стратегии. Работает в ЦЭС с 2021 года. Исследует государственные политики в сфере налогообложения, фискальной устойчивости и предотвращения экономических преступлений. С 2024 года входит в Совет общественного контроля Бюро экономической безопасности.

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