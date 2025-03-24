Цены на сигареты взлетят: Зеленский подписал соответствующий закон

Отныне ставки акцизного налога будут измерять не в гривнах, а в другой валюте.

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Зеленский подписал евроинтеграционный Закон об акцизе на табачные изделия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

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Зеленский подписал закон, который повлечет рост цен на сигареты

Ставки акцизного налога с сигарет будут повышать до 2028 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия, который относится к группе евроинтеграционных.

Об этом говорится в карточке законопроекта 11090 на сайте Верховной рады. Известно, что этот закон будет повышать до 2028 года ставки акцизного налога с сигарет, с одновременным и эквивалентным повышением таких ставок на табак и промышленные заменители табака.

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Также отныне ставки акцизного налога на табачные изделия будут измеряться в евро. До этого ставки измерялись в украинских гривнах.

Кроме этого закон приводит налоговое законодательство Украины в сфере акцизного налогообложения табачных изделий к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации.

Повышение цен на сигареты - что известно

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11090, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия.

Ранее Главред писал, что по данным нардепа Ярослава Железняка, документ, который подписал Зеленский, предусматривает повышение акцизов, в частности на табачные изделия. Это приведет к росту цен на пачку сигарет на 40 гривен.

Накануне в Государственной налоговой службе также сообщили, что ставки акциза после подписи законопроекта президентом будут привязаны к курсу евро, а не гривны, как было раньше.

Больше новостей:

Закон о повышении акциза на табачные изделия Закон о повышении акциза на табачные изделия относится к группе евроинтеграционных и по словам председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева имеет целью постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева. Кроме этого определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога, а также уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного применения норм права.

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