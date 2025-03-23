"Нужно дожать Путина": Зеленский сделал заявление о переговорах в Эр-Рияде

Предложение о безусловном прекращении огня появилось еще 11 марта, но Россия продолжает свои удары, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/nuzhno-dozhat-putina-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-peregovorah-v-er-riyade-10649711.html Ссылка скопирована

Путин должен дать реальный приказ о прекращении огня - Зеленский / Коллаж: Главред

Главное из заявления Зеленского:

Бойцы ВСУ добились успехов в боях с оккупантами

Делегация Украины в Эр-Рияде работает конструктивно

Нужно дожать Путина до реального прекращения огня

Делегация Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии работает максимально конструктивно. Нужно додавить Владимира Путина, чтобы он дал реальный приказ для прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего обращения в воскресенье, 23 марта, он поблагодарил военных, которые защищают украинское небо, и рассказал о необходимости усиления.

видео дня

"Мы говорим об этом со всеми партнерами"

"Я хочу поблагодарить сегодня всех наших партнеров, которые нам помогают в этом. Но нужно больше систем ПВО, больше соответствующей амуниции для сбивания дронов. Мы говорим об этом со всеми партнерами", - говорит президент.

Глава государства принес соболезнования родным и близким, потерявшим своих родных в результате российской военной атаки.

"Сегодня ночью в Киеве, к сожалению, три человека погибли из-за российских дронов. Отец с дочкой - пять лет было ребенку. Российский удар накануне в Запорожье унес жизни целой семьи - мама, папа, дочь. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал президент.

"Больше давления на Россию"

Президент также сказал, что для прекращения террора нужно оказать давление на страну-оккупанта РФ. Это единственная сторона, которая затягивает войну.

"И нужно также больше давления на Россию, чтобы этот террор прекратился. И это зависит от всех партнеров - от Америки, от Европы, от других в мире. Сейчас, после прошлой встречи в Саудовской Аравии, в Джидде, абсолютно всем в мире понятно, что Россия - единственная, кто затягивает эту войну. Единственная, кто ее сюда принес и кому надо ее продолжать. Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это. И еще каждую ночь, каждые сутки наносит максимально циничные удары. Без давления на Россию они там и в дальнейшем в Москве будут презирать настоящую дипломатию, будут и в дальнейшем разрушать жизнь", - добавил Зеленский.

Подробности переговоров в Саудовской Аравии

По словам украинского гаранта, в Эр-Рияде проходит встреча технического уровня. Делегация Киева работает конструктивно, консультации продолжаются.

Зеленский напомнил, что инициатива о прекращении огня по энергетике была еще 11 марта, однако она не работает. Нужно дожать Путина, чтобы он дал реальный приказ о перемирии.

"Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня - наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики. Только что я говорил с Рустемом Умеровым - он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен. Работа делегаций продолжается. Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", - отметил глава государства.

Кратко о первых переговорах в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Президент поблагодарил украинских военных, особенно – 72-ю Отдельную механизированную бригаду. Также он отметил работу 152-й бригады, освободившей населенный пункт Надежда в Луганской области.

"И хочу также сегодня отметить наших воинов - всех наших ребят и девушек, мужчин и женщин в Силах обороны и безопасности Украины, в оборонной промышленности нашего государства, всех наших волонтеров и каждого, кто работает на украинскую устойчивость. Всех наших людей, благодаря которым позиции Украины имеют силу. Спасибо вам! А особенно - воины 72-й отдельной механизированной бригады, молодцы! Пятьдесят девятая отдельная штурмовая бригада беспилотных сил. Вчера я имел возможность поблагодарить эту бригаду лично в Донецкой области, сегодня - снова за результаты в боях. Спасибо! Спасибо 152-й отдельной механизированной бригаде - большое спасибо вам, воины! Воины 3-й отдельной штурмовой бригады - спасибо вам за успешные действия при освобождении села Надежда в Луганской области. Наши люди ежедневно доказывают, что Украина заслуживает уважения, заслуживает отношения нашего государства на равных и заслуживает достойного мира. Горжусь нашими людьми! Спасибо всем в мире, всем, кто поддерживает Украину!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украино-американская встреча в Саудовской Аравии будет технической, а не политической. Анонсировалось обсуждение возможностей установления режима прекращения огня, а также его соблюдения.

В воскресенье вечером, 23 марта, министр обороны Рустем Умеров заявил, что встреча Киева и Вашингтона в Эр-Рияде уже началась. Должны обсуждаться вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры от ударов российских оккупантов.

США проведут переговоры как с украинцами, так и россиянами, сказал советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц. По его словам, по сути речь идет о непрямых переговорах Киева и Москвы. Стороны будут договариваться о прекращении огня в Черном море.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред