О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИДе четко ответили

Тихий раскрыл детали переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта.

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Украина и США готовятся к переговорам в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, kremlin.ru

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Украина и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии

Во время переговоров делегации будут обсуждаться условия для возможного прекращения огня

Представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Предстоящая встреча будет технической, а не политической. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий во время брифинга, его цитирует Интерфакс-Украина.

Он объяснил, что на предстоящих переговорах, которые состоятся в Саудовской Аравии, должны определяться условия для возможного прекращения огня.

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"Там будут обсуждаться детали и имплементация решений, которые на политическом уровне уже приняты...То есть должны встретиться профессиональные люди с украинской и американской стороны, которые смогут выяснить все детали, как это должно выглядеть. Надо понимать, как это будет работать, кто это будет контролировать, каким образом будет происходить мониторинг", - рассказал представитель МИД.

Кроме того, Тихий напомнил, что американцы также планируют встретиться с россиянами, однако украинской стороне неизвестно о том, как будут происходить их контакты.

"Это их выбор. Но мы готовимся к переговорам в Саудовской Аравии именно как к двусторонней украинско-американской истории", - добавил он.

Тихий подчеркнул, что министр иностранных дел Андрей Сибига не будет присутствовать на встрече, поскольку это не "политический уровень", и там будет "военная компонента".

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Напомним, 11 марта состоялись переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились о временном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Также США решить возобновить обмен разведданными и помощь в сфере безопасности Украине.

Как писал Главред со ссылкой на президента Владимира Зеленского, в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США в очередной раз встретятся с делегациями Украины и России. По словам Зеленского, сначала американская сторона встретится с украинскими представителями, а затем - с российскими. Поэтому в Саудовской Аравии Украина не будет контактировать с РФ.

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией. Подоляк объяснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует в них участвовать.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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