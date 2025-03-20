США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

В Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи представителей Украины и РФ с делегацией США, отметил президент.

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Украина и РФ отдельно проведут переговоры с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Зеленского:

Украина и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии

Также в этот день США встретятся с представителями РФ

Прямой контакт Украины с Россией в Саудовской Аравии не планируется

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США встретятся с делегациями Украины и России. Украинские чиновники встретятся с американскими отдельно от россиян. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Дай Бог, стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут технические наши команды", - рассказал он.

видео дня

По словам Зеленского, сначала американская сторона встретится с украинскими представителями, а затем - с российскими. Поэтому в Саудовской Аравии Украина не будет контактировать с РФ.

"Я так понимаю, структура такая: будет встреча Украины с Америкой, а потом, как говорили американские партнеры, челночная дипломатия, Америка с Россией", - отметил президент.

Глава государства не исключил и вариант, что это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику.

Переговоры с США - главное

Напомним, 11 марта состоялись переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились о временном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Также США решить возобновить обмен разведданными и помощь в сфере безопасности Украине.

Как сообщал Главред, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Они договорились о 30-дневном перемирии, которое предусматривает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Путин в разговоре с Трампом заявил, что для эффективного перемирия необходимо прекратить мобилизацию в Украине и ограничить перевооружение ВСУ.

На следующий день, 19 марта, Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых обсудили первые шаги для реализации договоренностей. Зеленский подтвердил готовность Украины приостановить удары по объектам энергетики и инфраструктуры России.

Дональд Трамп назвал разговор с Зеленским "очень успешным".

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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