'РФ - очень ценная земля': Трамп сделал громкое заявление о сотрудничестве с Россией

Кратко:
- Трамп назвал Россию "самым большим куском земли"
- Он подчеркнул, что США должны иметь дело с Россией
- Также он высказался относительно заключения соглашения с Украиной по редкоземельным ископаемым
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна-агрессор Россия является "очень ценной землей". Он подчеркнул, что США "должны иметь дело" с РФ.
Об этом Трамп сказал в интервью Breitbart News. По его словам, хотя экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить РФ с Китаем, это может быть следствием таких действий.
"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая", - заявил он.
Президент США отметил, что у России "11 часовых поясов", через которые приходится пролетать во время полета над РФ. Также он добавил, что у россиян "очень ценная земля".
Кроме этого, Трамп также высказался относительно заключения соглашения с Украиной по редкоземельным ископаемым. Он отметил, что Соединенные Штаты заключают с Украиной это соглашение. По его словам, теперь американцы могут сказать, что они "получили свои деньги обратно" и "могут что-то сделать".
Переговоры Трампа с Путиным - последние новости
Как сообщал Главред, во время телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 18 марта Путин выдвинул Трампу ряд требований для перемирия. В своем первом заявлении по итогам переговоров с Путиным Трамп назвал этот разговор "очень хорошим" и "продуктивным".
После этого в NYT рассказали, почему разговор с Путиным разочаровал Трампа. Кремль не поддержал 30-дневную остановку боевых действий, предложенную США.
Аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ и отметил, что Путин пригрозил Трампу. Путин отказался от предложения США и выдвинул список нереалистичных требований, отметил Филипп Пятов.
Переговоры Трампа с Зеленским - последние новости
Напомним, 19 марта Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Трамп заявил о "хорошем разговоре" с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что детали переговоров будут раскрыты в ближайшее время.
Позже в СМИ узнали детали разговора Зеленского с Трампом. Зеленский и Трамп обсудили частичное прекращение огня и удары по энергетической инфраструктуре.
После этого в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд.
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Что такое Breitbart News?
Breitbart News - американский веб-сайт с новостями, мнениями и комментариями, основанный в середине 2007 года американским консервативным комментатором Эндрю Брейтбартом. Сообщения со страницы Breitbart News в Facebook являются одними из самых распространенных политических материалов в Facebook, пишет Википедия.
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