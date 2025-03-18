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Не получил желаемого: в NYT сказали, почему Трампа разочаровал разговор с Путиным

Руслана Заклинская
18 марта 2025, 22:24
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Кремль не поддержал 30-дневную остановку боевых действий, предложенную США.
Не получил желаемого: в NYT сказали, почему Трампа разочаровал разговор с Путиным
Разговор с Путиным не оправдал надежд Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • РФ согласилась на частичное перемирие и выдвинула жесткие условия
  • От более широкого 30-дневного перемирия Кремль отказался
  • Итоги переговоров не оправдали надежд Трампа

Результат телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным не оправдал надежд президента США Дональда Трампа. Кремль согласился на частичное перемирие и выдвинул ряд условий. Об этом пишет The New York Times.

Путин впервые согласился на ограниченное прекращение огня, которое предусматривает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, при условии, что Украина сделает то же самое. Однако российский лидер отказался поддержать более широкую 30-дневную остановку боевых действий, которую предлагали США.

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Если договоренность по энергетической инфраструктуре действительно будет выполнена, это станет первым взаимно согласованным прекращением атак в войне, которая длится уже три года. Белый дом охарактеризовал это соглашение как возможный первый шаг к мирному урегулированию войны.

В издании отметили, что ограниченное прекращение огня будет выгодным не только для Украины, но и для Кремля. Украина в последнее время наносила мощные удары по российским нефтегазовым объектам в глубоком тылу, что ставило под угрозу важные источники доходов Москвы.

В ходе полуторачасового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин подчеркнул, что долгосрочное прекращение огня возможно только при условии полного прекращения военной и разведывательной помощи Украине. Фактически, российский лидер требует остановить всю поддержку, которую Киев получал от США и союзников в течение трех лет войны.

Трамп и вице-президент Джей Д. Вэнс критиковали многомиллиардную помощь Украине, однако Белый дом не упомянул в своем отчете об этой части дискуссии. Не было также информации о возможных договоренностях по территориям, которые сейчас находятся под оккупацией России.

"Белый дом также не описал никаких дискуссий относительно того, какую территорию может сохранить Россия после захвата ею около 20 процентов территории Украины, начиная с незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Казалось, что результат разговора не соответствует ожиданиям Трампа в связи с Москвой после нескольких дней оптимистичных заявлений Белого дома о том, что к миру можно добиться", - говорится в материале.

Несмотря на то, что Кремль заявил о поддержке частичного перемирия, Путин выдвинул ряд условий, которые для Киева неприемлемы. В частности, российский лидер настаивал на том, что Украина должна остановить мобилизацию и перевооружение армии.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

По словам Трампа, во время разговора с Путиным должны были обсуждаться территориальные вопросы и контроль над атомными электростанциями, в частности Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией. Однако Белый дом и Кремль не предоставили никаких деталей по этому аспекту переговоров.

В своем официальном заявлении администрация Трампа отметила темы, которые выходят за пределы Украины, включая ситуацию на Ближнем Востоке и контроль над ядерным вооружением. Действие последнего действующего договора об ограничении стратегических вооружений между США и Россией завершается в следующем году, и переговоры о его продлении еще не начались.

Для Трампа прекращение огня в Украине может стать первым шагом к значительно более широкой нормализации отношений с Россией. В то же время большинство союзников США в НАТО настаивают на продолжении политики санкций и военной поддержки Украины.

Переговоры Трампа с Путиным - главное

Напомним, 18 марта Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Переговоры продолжались около двух часов. Лидеры стран обсуждали возможность завершения российско-украинской войны и договорились о начале мирного процесса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Путиным они достигли договоренности о немедленном прекращении огня по энергетической инфраструктуре. По его словам, разговор был "очень хорошим и продуктивным".

Как сообщал Главред, Путин назвал прекращение военной помощи Украине ключевым условием для завершения войны. Москва поддерживает инициативу 30-дневного перемирия, выдвигая условия: контроль за прекращением огня, остановку мобилизации в Украине и прекращение поставок оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, но в случае нарушения Россией договоренностей будет нанесен ответный удар.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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