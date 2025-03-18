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"Неприятно, но факт": эксперт сказал, что будет, если Трамп не договорится с Путиным

Руслана Заклинская
18 марта 2025, 16:36
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Трампу важно любой ценой продемонстрировать, что он "остановил войну", даже если это будет невыгодно Украине, отметил Алексей Гетьман.
'Неприятно, но факт': эксперт сказал, что будет, если Трамп не договорится с Путиным
Как будет действовать Трамп, если Путин не согласится на перемирие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Гетьмана:

  • США, вероятно, будут давить не на Россию, а на Украину, чтобы добиться прекращения войны
  • Трампу важно любой ценой продемонстрировать, что он остановил войну
  • Отсутствие четкой стратегии у Трампа - это "окно возможностей" для Украины

Если Кремль на словах согласится на мир, но продолжит военные действия, Трамп не сможет заставить Путина выполнить договоренности. В таком случае давление со стороны США будет направлено не на Россию, а на Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Трампу на его пути к Нобелевской премии мира позарез нужно, чтобы война любым способом остановилась. Произойдет ли это на выгодных для нас условиях, Трампа вообще не волнует. Для него главное - отчитаться перед миром о том, что он остановил войну. Трамп очень самоуверенный и самовлюбленный, настолько, что неприятно это смотреть", - отметил он.

По словам эксперта, Соединенные Штаты могут использовать рычаги влияния на Украину, в частности сокращение или приостановление поставок оружия, ограничение предоставления разведывательной информации и другие вещи.

"Поэтому если Трамп не сможет договориться с Путиным, а, скорее всего, именно так и будет, для того, чтобы остановилась война, он будет давить на нас. То есть Трамп может усилить давление именно на Украину. Для Трампа не будет ничем страшным, если даже прекратит существовать украинское государство (мы этого не допустим), для него главное, чтобы наступил мир, и ему дали Нобелевскую премию", - заявил Гетьман.

Однако, как отметил эксперт, такая политика будет иметь серьезные ограничения. Во-первых, в мире есть Евросоюз, который не позволит США безнаказанно заставлять Украину капитулировать. Во-вторых, даже в самих США есть сильная оппозиция таким действиям.

"США, к счастью, - это не Северная Корея и не Российская Федерация, где любые проявления несогласия с руководством страны мгновенно подавляются. Поэтому, скорее всего, Трамп попытается давить на Украину, но уж слишком не получится, потому что ответ будет и от Франции, и от Германии, и от всего ЕС, и от оппозиции внутри США", - пояснил майор запаса ВСУ.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Гетьман допускает, что Трамп может использовать другой вариант - начать давить на Кремль через дополнительное вооружение Украины.

"Он когда-то даже об этом сказал, что в случае чего выпишет Украине помощь на 500 млрд долларов, то есть усилит обороноспособность Украины. Но во все это мало верится. Вместе с тем, Трамп сразу дает заднюю и много раз говорил, что мы стоим на пороге третьей мировой войны - мол, как же можно поставлять вооружение Украине, разве мы хотим начала третьей мировой войны. То есть Трамп работает по нарративам Москвы. Это очень неприятно, но это факт", - добавил он.

Несмотря на все угрозы, Гетьман считает, что отсутствие четкой стратегии у Трампа и его команды - это своеобразное "окно возможностей" для Украины.

"Трамп и вся новая команда - это люди, которые не имеют четкой позиции и постоянно меняют ее, а потому порой противоречат себе. Нас это раздражает, но, с другой стороны, это не так уж и плохо, потому что это означает, что у них нет единой четкой позиции, которой они будут придерживаться, а это для нас окно возможностей, и мы можем маневрировать", - подчеркнул эксперт.

Переговоры Трампа с Путиным - что известно

Как сообщал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ожидается, что Трамп попытается получить согласие Путина на 30-дневное прекращение огня, которое Украина согласовала на прошлой неделе. Кроме того, по словам американского президента, он планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с контролем над территориями и энергетической инфраструктурой.

Глава национальной разведки США Тулси Габбард отметила, что Трамп достиг определенного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и надеется на положительный результат в разговоре с российским лидером.

Кроме этого, Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора будут обсуждать, какие территории останутся под контролем РФ после войны, пишет The New York Times. Помощники Белого дома дали понять, что Россия сохранит Крым и, вероятно, всю захваченную территорию Украины.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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