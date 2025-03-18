Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали

Переговоры Трампа с Путиным будут касаться вывода украинских войск из России и возвращения контроля Украины над ЗАЭС, отметил нардеп.

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Пойдет ли Трамп на максимальные уступки для Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Вениславский:

Трамп не будет соглашаться на максималистские условия Кремля

Трамп будет настаивать на освобождении ЗАЭС

Украина пока не может освободить оккупированные территории военным путем

В сегодняшнем разговоре Дональда Трампа и президента страны-агрессора России, диктатора и военного преступника Владимира Путина может подниматься вопрос освобождения Запорожской АЭС, а также полного вывода украинских сил с территории России. Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что хотя Россия заинтересована в прекращении огня, Путин будет требовать от Украины максимальных уступок. В то же время Трамп, по его мнению, не согласится на такие условия Кремля.

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"Трамп, он - достаточно прагматичный человек, он определенно не будет идти на уступки для Путина. Я думаю, что будут ключевые вещи - это полный вывод Вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации и граница разграничения или линия, на которой будут остановлены боевые действия. Будет ли это нынешняя линия, или Путин будет вынужден будет куда-то откатиться...Я думаю, что вероятность того, что какие-то территории Украины будут дополнительно оккупированы, приближается к нулю", - сказал нардеп.

Вениславский предположил, что президент США будет настаивать прежде всего на освобождении определенных украинских территорий, в частности Запорожской АЭС, о чем неоднократно заявлял. Все будет зависеть от аргументов, которые Трамп выдвинет Путину, и его способности заставить российскую сторону идти на уступки.

Относительно возможных компромиссов, Вениславский отметил, что Трамп как "миротворец" может давить на обе стороны, но уступок в вопросах территориальной целостности Украины быть не может.

При этом он признал, что сейчас военное освобождение оккупированных территорий невозможно.

"Мы осознаем, что на сегодня у нас военных возможностей освободить быстро все территории Украины, которые являются временно оккупированными, нет", - сказал он.

Депутат подытожил, что сейчас эти территории могут оставаться временно оккупированными, однако в будущем они обязательно будут освобождены. Каким именно путем - дипломатическим или военным - станет понятно в кратко-, средне- или долгосрочной перспективе.

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Переговоры Трампа с Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ожидания президента США Дональда Трампа относительно возможного 30-дневного прекращения огня со стороны России связаны с его запланированным на 18 января телефонным разговором с Владимиром Путиным. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, Кремль уже дал понять, что прорыва ждать не стоит. Представитель МИД РФ заявил, что любое мирное соглашение должно предусматривать нейтральный статус Украины, а также фактически исключил возможность размещения европейских миротворческих сил, что является ключевым элементом инициатив, поддерживаемых Киевом и его западными партнерами.

Несмотря на это, глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Трамп достиг значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и надеется на положительные результаты разговора с Путиным.

В то же время, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прогнозирует возможную встречу Трампа и Путина в будущем. По его мнению, итоги переговоров остаются непредсказуемыми, поскольку многое зависит от того, какую позицию решит продемонстрировать российский лидер.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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