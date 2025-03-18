Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали

Юрий Берендий
18 марта 2025, 16:03
3430
Переговоры Трампа с Путиным будут касаться вывода украинских войск из России и возвращения контроля Украины над ЗАЭС, отметил нардеп.
Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали
Пойдет ли Трамп на максимальные уступки для Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Вениславский:

  • Трамп не будет соглашаться на максималистские условия Кремля
  • Трамп будет настаивать на освобождении ЗАЭС
  • Украина пока не может освободить оккупированные территории военным путем

В сегодняшнем разговоре Дональда Трампа и президента страны-агрессора России, диктатора и военного преступника Владимира Путина может подниматься вопрос освобождения Запорожской АЭС, а также полного вывода украинских сил с территории России. Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что хотя Россия заинтересована в прекращении огня, Путин будет требовать от Украины максимальных уступок. В то же время Трамп, по его мнению, не согласится на такие условия Кремля.

видео дня

Смотрите видео заявления Вениславского о переговорах между Трампом и Путиным:

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали
Фото: скриншот

"Трамп, он - достаточно прагматичный человек, он определенно не будет идти на уступки для Путина. Я думаю, что будут ключевые вещи - это полный вывод Вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации и граница разграничения или линия, на которой будут остановлены боевые действия. Будет ли это нынешняя линия, или Путин будет вынужден будет куда-то откатиться...Я думаю, что вероятность того, что какие-то территории Украины будут дополнительно оккупированы, приближается к нулю", - сказал нардеп.

Вениславский предположил, что президент США будет настаивать прежде всего на освобождении определенных украинских территорий, в частности Запорожской АЭС, о чем неоднократно заявлял. Все будет зависеть от аргументов, которые Трамп выдвинет Путину, и его способности заставить российскую сторону идти на уступки.

Относительно возможных компромиссов, Вениславский отметил, что Трамп как "миротворец" может давить на обе стороны, но уступок в вопросах территориальной целостности Украины быть не может.

При этом он признал, что сейчас военное освобождение оккупированных территорий невозможно.

"Мы осознаем, что на сегодня у нас военных возможностей освободить быстро все территории Украины, которые являются временно оккупированными, нет", - сказал он.

Депутат подытожил, что сейчас эти территории могут оставаться временно оккупированными, однако в будущем они обязательно будут освобождены. Каким именно путем - дипломатическим или военным - станет понятно в кратко-, средне- или долгосрочной перспективе.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ожидания президента США Дональда Трампа относительно возможного 30-дневного прекращения огня со стороны России связаны с его запланированным на 18 января телефонным разговором с Владимиром Путиным. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, Кремль уже дал понять, что прорыва ждать не стоит. Представитель МИД РФ заявил, что любое мирное соглашение должно предусматривать нейтральный статус Украины, а также фактически исключил возможность размещения европейских миротворческих сил, что является ключевым элементом инициатив, поддерживаемых Киевом и его западными партнерами.

Несмотря на это, глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Трамп достиг значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и надеется на положительные результаты разговора с Путиным.

В то же время, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прогнозирует возможную встречу Трампа и Путина в будущем. По его мнению, итоги переговоров остаются непредсказуемыми, поскольку многое зависит от того, какую позицию решит продемонстрировать российский лидер.

Другие новости:

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

16:25Синоптик
Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали

16:03Война
РФ готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцам

РФ готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцам

15:28Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

Последние новости

16:50

Жал руку Путину и нападал на Украину: что известно о Бедросе Киркорове

16:42

Обезьяны делают это правильнее людей: назван "лучший способ" очистки бананов

16:36

"Неприятно, но факт": эксперт сказал, что будет, если Трамп не договорится с ПутинымВидео

16:36

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

16:25

Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ ГетьманПрекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман
16:03

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные деталиВидео

16:01

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

15:42

"Украинцы пусть заткнут свои рты": что говорил Бедрос Киркоров о нападении РФ

15:35

19 марта нельзя ссориться и унывать: какой церковный праздник, приметы

Реклама
15:28

РФ готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцамВидео

15:10

Умер отец Филиппа Киркорова

15:10

Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут

14:49

Куда девать опавшие листья с деревьев: неожиданное решение "желтой проблемы"

14:45

Штраф до 900 евро: почему в Греции запрещено носить туфли на шпильках

14:37

"Хотел вернуть Януковича во власть": скандального судью уволили из ОАСК

14:24

Евровидение-2025: место Украины в рейтинге лидеров и главные конкуренты

14:21

Потянул 550 килограммов: украинский стронгмен установил новый мировой рекорд

13:49

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, деталиФото

13:41

Иракли Макацария показал кудрявого сына-красавчика

13:32

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

Реклама
13:28

В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

13:06

Простой рецепт идеальной праздничной буженины на пасхальный столВидео

13:03

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - ГетьманВидео

13:03

Высоты под контролем: аналитик прокомментировал слухи об окружении ВСУ на Курщине

12:28

Доллар перешел к росту в обменниках: свежий курс валют

12:22

Как правильно выбрать цыплят: важные правила, на которые обращают внимание единицы

12:19

"Это будет не блицкриг": Гетьман назвал условие нового наступления армии РФВидео

12:12

"Ужасные вещи": Аллу Пугачева решили наказать в РФ за позицию

11:44

ВСУ выводят силы с нескольких позиций в Донецкой области - подробности

11:31

Жена Цекало засветила ножки-палочки

11:10

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Козлам - грусть, Обезьянам - уныние

11:09

Наступление ВСУ на Белгородскую область: Коваленко ответил на заявления россиян

11:03

Трамп и Путин обсудят, какие территории останутся под РФ: новые подробности

10:30

Путина могут принудить к переговорам о мире, но это будет не Трамп - политолог

10:03

В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известноФото

09:53

Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетниВидео

09:51

Оккупанты пытаются форсировать сразу две реки: известна новая тактика РФ

09:51

Сколько вещей на самом деле можно класть в стиральную машину

09:42

"Шок-контент": сын-блондин предательницы Повалий показал ее внука

09:34

"Старушка": предательница Лолита кардинально сменила имидж

Реклама
09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

09:25

Гороскоп на завтра 19 марта: Близнецам - прибыль, Рыбам - прилив энергии

09:15

Путин и его армия могут "посыпаться": Жданов спрогнозировал когда

09:06

От комбрига до главы Генштаба ВСУ: что известно об Андрее Гнатове и новом назначении Зеленского

08:41

Чем закончится разговор Трампа с Путиным: в WSJ оценили шансы на прекращение огня

08:25

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

08:11

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ближайшие 1,5 месяца будут ритуальные танцы вокруг символических датмнение

08:09

"Рада за вас": Потап публично поцеловался с девушкой на концерте

07:19

"Нужно заставить делать правильные вещи": Трамп назвал цель ссоры с Зеленским в Белом доме

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять