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"Хотел вернуть Януковича во власть": скандального судью уволили из ОАСК

Виталий Кирсанов
18 марта 2025, 14:37обновлено 18 марта, 15:18
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Павел Вовк через ГБР пытался оказывать давление допросами и уголовными производствами.
Павел Вовк
Скандального судью Вовка уволили из Окружного админсуда / коллаж: Главред, фото: Павло Вовк / Facebook

Вы узнаете:

  • За что именно уволили Павла Вовка
  • В чем обвиняют бывшего судью

Высший совет правосудия (ВСП) главу ранее ликвидированного Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка за совершение дисциплинарного проступка. Об этом сообщил ВСП во вторник, 18 марта.

"Высший совет правосудия принял решение об увольнении Вовка Павла Вячеславовича с должности судьи Окружного административного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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Указано, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью ОАСК Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

"Интерфакс-Украина" уточняет, что под дисциплинарным взысканием имеются в виду зафиксированные на пленках НАБУ в 2019 году факты внепроцессуального влияния Вовка на судей и членов ВСП. Как сообщил агентству источник в ВСП, речь идет об уклонении от дисциплинарных взысканий, попытке установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей (ВККСУ).

Также, по информации источника, Вовк через ГБР пытался оказывать давление допросами и уголовными производствами.

"Кроме того, речь идет об организации фиктивного минирования ВСП, давление на судью Федорчука А.Б., организацию подачи фиктивных жалоб на судью в ВСП и ВККС", - добавил собеседник.

Новости Украины - главное:

18 марта после утренней атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА.

В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Сейчас продолжается розыск стрелков.

Как сообщал Главред, в ночь на 15 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области. Также враг применил 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

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Кто такой Павел Вовк

Павел Вовк родился в 1978 году. Вовк возглавлял Окружной административный суд Киева с 2015 года.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями об отстранении и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и так далее.

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский внес в парламент как "неотложный" законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева, но парламент долгое время его не принимал.

В декабре 2022 депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали в целом ликвидацию этого суда. В Окружном админсуде Киева заявили, что это решение не соответствует Конституции Украины, положениям законодательства и требованиям военного времени. Представители суда утверждали, что их работу пытаются "остановить политически мотивированным решением".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Павла Вовка и других судей Окружного административного суда Киева в создании в суде "преступной организации с целью захвата государственной власти".

По данным проекта "Схемы", в 2022 году Окружной административный суд Киева во главе с Волком должен был сыграть ключевую роль в установлении подконтрольной России власти в Украине, вынеся решение в пользу Виктора Януковича по двум искам о якобы незаконном лишении его статуса президента Украины.

США в декабре 2022 года ввели санкции против Павла Вовка.

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