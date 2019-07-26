"С*ка, еврей, чистый пид*рас": записи разговоров судей Окружного суда слили в Сеть

Записи разговоров судей Окружного суда попали в Сеть / Фото: УНИАН

26 июля, в пятницу, Национальное антикоррупционное бюро слило в сеть записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В НАБУ заявили, что записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, которые причастны к преступлению.

Отметим, на записях, которые находятся на странице НАБУ в Youtube, по данным следствия, фигурируют такие лица: глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Вышеуказанные лица между собой обговаривают иски в Окружной административный суд для приостановления полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, и поиск лиц, от имени которых будут подаваться эти иски.

Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.

Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на которое несколько раз не являлись судьи ОАСК, и возможность избежать оценивания якобы по болезни.

Кроме того, по данным следствия, к возможной незаконной деятельности судей причастно Государственное бюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на судей.

Вот несколько отрывков из записей:

Судья Келеберда: Читал письмо Щотки, конечно, с*ка, еврей.

Вовк: Чистый пид*рас, да?

Судья Келеберда Ага, Ага.

Вовк: Я счетаю, что надо болеть, то есть считать, что они нам разрешили, нельзя. Это они ловушку делают, чтобы потом..

К слову, все записи просто кишат матерными словами.

Напомним, сегодня, 26 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ нагрянули с обысками в Окружной административный суд Киева.

В Бюро заявили, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК". Другие подробности не уточняются.

Читайте такжеНа 12 лет с конфискацией: в ГПУ раскрыли подробности обысков в Кабмине, ГФС и погранслужбеТакже сообщалось, 9 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины слило в Сеть эпизоды записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов.

По информации ГБР, обнародованные записи доказывают, что чиновники Минобороны были в курсе, что бронежилеты негодные, что они простреливаются, но это не помешало им принять продукцию у производителя.

В частности, чиновник убеждает кого-то, что проверяться бронежилеты не будут, и на "этапе приемки их никто мацать не будет". Также в аудиозаписи кто-то говорит, что технолог думает, что эти бронежилеты – "это жопа, кустарная работа".