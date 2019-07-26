Детективы НАБУ нагрянули с обысками в окружной суд столицы

Дело касается преступлений главы ОАСК / Фейсбук Б.Санина

26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

В Бюро заявили, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК". Другие подробности не уточняются.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как известно, глава суда - одиозный Павел Вовк. Он является фигурантом многочисленных журналистских расследований. Также судья получил отрицательное заключение от Общественного совета добропорядочности из-за его связей с политиками Сергеем Ковалевым и Александром Грановским.

Украинская правда сообщает, что обыски проводятся по делу о возможном незаконном вмешательстве руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.

Павел Вовк якобы находится в здании суда. Обыски проводят в кабинетах судей. Предполагают, что силовики изымают серверы. В здание не допускают адвокатов.

Напомним, 24 июля, работники НАБУ пришли с обысками в офис Богдан Моторс на Рыбальском полуострове в Киеве.