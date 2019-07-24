НАБУ вломилось с обысками в Богдан Моторс

НАБУ проводит обыски в Богдан Моторс / Фото: УНИАН

В среду, 24 июля, работники Национального нагрянули с обысками в офис Богдан Моторс на Рыбальском полуострове в Киеве.

"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка", – сообщил информированный источник в комментарии Интерфакс-Украина. Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.

Отметим, что в корпорации Богдан Моторс подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании.

"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия господдержки и финансирования – это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", – сообщил пресс-секретарь Богдан Моторс Сергей Красуля.

Читайте также"Тревожный вызов": секретарь СНБО отреагировал на обыски на ArcelorMittalВ Богдан Моторс также добавили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов органам местного самоуправления, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.

АО Автомобильная компания Богдан Моторс объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации Богдан (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Напомним, ранее в ГПУ раскрыли подробности обысков в Кабмине, ГФС и погранслужбе.

Также ранее СБУ нагрянула с обысками к крупнейшему инвестору ArcelorMittal.