СБУ нагрянула с обысками к крупнейшему инвестору ArcelorMittal

Иностранные инвесторы недоумевают из-за обысков СБУ / АрселорМиттал

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины 20 июля провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal.

"…сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "АрселорМиттал Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", — говорится в релизе ПАО.

Исполняющий обязанности генерального директора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов сообщил, что сотрудники СБУ изъяли копии всех документов по новому оборудованию и начали проверку контроля ионизационного излучения. Он добавил, что комбинат подозревают в экоциде, однако предприятие имеет все необходимые разрешающие документы.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента", — обратил внимание Иванов.

Руководитель комбината подчеркнул, что обыск инвесторы могут посчитать нелогичным и это поставит под сомнение программу модернизации предприятия.

"Мы никого не обвиняем, но хотим быть уверенными, что все действия будут происходить исключительно в законодательном русле по единым стандартам. Поэтому просим о поддержке со стороны наших партнеров и международных организаций", - подчеркнул он.

Иванов уже обратился в посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату и в другие организации с просьбой "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Как известно, во время визита в Кривой Рог президент Владимир Зеленский раскритиковал ArcelorMittal на загрязнение экологии промышленного региона и призвал выплатить людям компенсацию.

Напомним, Зеленский в рамках визита в Днепропетровскую область посетил свою малую Родину – город Кривой Рог.