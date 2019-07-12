"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным

12 июля 2019, 19:32

По словам президента Украины, он поставил президенту России главный вопрос - об освобождении украинских пленных.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Днепропетровскую область посетил свою малую Родину – город Кривой Рог.

Прямо на взлетно-посадочной полосе он провел экспресс-встречу с родными и близкими криворожан, находящихся в плену у боевиков "Л/ДНР" и россиян.

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос. Вопрос чтобы забрать всех наших ребят. Обязательно – и не только Минский процесс, но и Нормандский процесс. У меня корона с головы не упадет. Потому что жизни наших ребят – самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Думаю, что вам это известно. Мой главный был вопрос – вернуть всех наших ребят. Готовы отдать их – отдайте нам всех наших", − заявил Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об атмосфере первого разговора Путина и Зеленского и пояснил, в чем его важность.

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