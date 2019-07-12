Песков рассказал об атмосфере первого разговора Путина и Зеленского и пояснил, в чем его важность

Президентский разговор занял довольно продолжительное время.
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности первого телефонного разговора глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", — цитирует Пескова RT.
При этом он подчеркнул, что "сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен". Причем "разговор носил достаточно прагматичный характер".
По подсчетам Пескова, заняла беседа "около 20 минут".
Читайте также"Второго такого шанса может не быть": Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряковНапомним, 11 июля Зеленский и Путин впервые пообщались лично. Главы государств провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
Причем во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков, заявили у Зеленского.
Политолог Владимир Фесенко считает, что сам факт переговоров между Зеленским и Путиным является хорошей новостью. В то же время собеседник Главреда предупредил, что "стоит быть реалистами, и телефонный разговор еще не означает, что проблемы будут решаться".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.