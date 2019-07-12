Песков рассказал об атмосфере первого разговора Путина и Зеленского и пояснил, в чем его важность / Фото: Вести.ру

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности первого телефонного разговора глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", — цитирует Пескова RT.

При этом он подчеркнул, что "сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен". Причем "разговор носил достаточно прагматичный характер".

По подсчетам Пескова, заняла беседа "около 20 минут".

Читайте также"Второго такого шанса может не быть": Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряковНапомним, 11 июля Зеленский и Путин впервые пообщались лично. Главы государств провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Причем во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков, заявили у Зеленского.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сам факт переговоров между Зеленским и Путиным является хорошей новостью. В то же время собеседник Главреда предупредил, что "стоит быть реалистами, и телефонный разговор еще не означает, что проблемы будут решаться".