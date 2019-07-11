Первый разговор Зеленского с Путиным: назван ключевой вопрос

Президенты Украины и РФ сегодня провели телефонный разговор.
Президент Владимир Зеленский впервые поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону в четверг, 11 июля.
Во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков, говорится на сайте президента нашей страны.
В сообщении отмечается, что лидеры государств также обсудили возвращение в Украину других граждан, которые содержатся на российской территории.
"Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате (Украина, Россия, Германия, Франция — Ред.)", — говорится на сайте.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что разговор между президентом РФ и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Спикер говорил, что главы России и Украины, в частности, обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.