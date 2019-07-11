Первый разговор Зеленского с Путиным: назван ключевой вопрос

Ключевым во время разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным был вопрос освобождения украинских моряков / Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский впервые поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону в четверг, 11 июля.

Во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков, говорится на сайте президента нашей страны.

В сообщении отмечается, что лидеры государств также обсудили возвращение в Украину других граждан, которые содержатся на российской территории.

"Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате (Украина, Россия, Германия, Франция — Ред.)", — говорится на сайте.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что разговор между президентом РФ и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Спикер говорил, что главы России и Украины, в частности, обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.