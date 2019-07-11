Зеленский и Путин впервые пообщались лично: кто звонил и о чем договорились

Главы государств провели телефонный разговор.
Президент России Владимир Путин впервые лично пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Главы государств провели телефонный разговор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.
"Надо поговорить", — сказал Зеленский.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", — сообщил Песков.
Кроме того, собеседники обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.
По его словам, Зеленский и Путин договорились продолжать работать по этим направлениям на уровне экспертов.
Ранее Путин с ехидцей перечислил свои условия встречи с Зеленским. Также глава РФ очертил свои сроки встречи.
В свою очередь Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным. Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.
А вот глава российского МИД Сергей Лавров обвинил украинского президента в несерьезности.
"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", — заявил Лавров.
Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.