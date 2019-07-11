Зеленский и Путин впервые пообщались лично: кто звонил и о чем договорились

Зеленский и Путин впервые пообщались лично

Президент России Владимир Путин впервые лично пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главы государств провели телефонный разговор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.

"Надо поговорить", — сказал Зеленский.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", — сообщил Песков.

Кроме того, собеседники обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.

По его словам, Зеленский и Путин договорились продолжать работать по этим направлениям на уровне экспертов.

Ранее Путин с ехидцей перечислил свои условия встречи с Зеленским. Также глава РФ очертил свои сроки встречи.

В свою очередь Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным. Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.

А вот глава российского МИД Сергей Лавров обвинил украинского президента в несерьезности.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", — заявил Лавров.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.