"Это тоже может быть интересно": Путин с ехидцей перечислил свои условия встречи с Зеленским

Путин назвал свои условия встречи с Зеленским / Крым.Реалии

Лидер РФ Владимир Путин спустя четыре дня ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Минске с участием лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата… Этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь", — заявил Путин.

В то же время он не совсем представляет в каком качестве Зеленский приглашает на встречу Терезу Мэй, которая в ближайшее время уже сложит с себя обязанности премьер-министра Великобритании. И добавил: "Как американская администрация на это реагирует – мы не знаем".

Путин заявил, что "более или менее о чем-то" можно говорить лишь после окончательного формирования нового правительства в Украине, то есть проведения досрочных выборов в Раду 2019, которые состоятся 21 июля.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. Это тоже может быть интересно", — резюмировал Путин.

Ранее Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным. Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.

А вот глава российского МИД Сергей Лавров обвинил украинского президента в несерьезности.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", — заявил Лавров.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.