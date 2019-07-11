Депутаты Рады с надцатой попытки домучили и проголосовали за новый Избирательный кодекс

Верховная Рада / УНИАН

Депутаты Верховной Рады (230 человек) после 17 неудачных попыток все-таки проголосовали за новую версию Избирательного кодекса.

Согласно документу, все партии на съезде, в котором приняли участие от 200 человек, обязаны утверждать общегосударственный список политсилы. Он уже, в свою очередь, дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Соответственно, выборы по "мажоритарке" ликвидируются как класс.

Такой список предлагается избирателям как изначальный вариант, а уже они своей волей могут "подвинуть" кандидатов вверх перечня.

Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.

Сразу после голосования участковые комиссии обязаны подсчитывать количество голосов за каждую партию, а в пределах этого числа − количество голосов за кандидатов и без цифры напротив кандидата (вариант, при котором избиратели не против утвержденных списков партии).

Собственно, новая редакция Избирательного кодексе будет применяться уже на следующих выборах в Раду в 2024-м. выборах. Кроме того, при наличии цифровой подписи украинцы смогут поменять свое место голосования онлайн.

Напомним, ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявили о том, что устранена главная угроза на досрочных выборах в Верховную Раду 2019.