Выборы в Верховную Раду 2019: устранена главная угроза

Устранен фактор, из-за которого выборы в Раду могли сорваться / Reuters

В Украине устранена главная угроза выборам в Верховную Раду 2019, которые запланированы на 21 июля.

Центральная избирательная комиссия выиграла Верховный суд Украины относительного проведения повторной жеребьевки партий, сообщила в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Бернацкая подчеркнула, что после победы Центризбиркома в ВС "выборам 21 июля быть!".

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный!...", — отметила секретарь.

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий, которые примут участие в выборах в Раду 2019, для определения их номеров в избирательном бюллетене.

В ЦИК предупредили, что повторная жеребьевка сделает невозможным печать бюллетеней и их доставку для проведения голосования в необходимые сроки, и из-за этого выборы в Раду могут сорваться. В Центризбиркоме подали в Верховный суд апелляцию на решение Шестого апелляционного админсуда.